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В Киеве активисты повесили замок на воротах Российского центра. Видео

В Киеве активисты повесили замок на воротах Российского центра. ВидеоЭто уже вторая попытка обратить внимание на работу пропагандистов

В Киеве повесили замок на воротах Российского центра науки и культуры, обмотав их цепью, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

На учреждении разместили листовку "Смерть России". Такую акцию провел "Черный Комитет", который накануне облил дверь центра красной краской. Об этом Styler сообщили организаторы. "Российский центр науки и культуры – это официальная правительственная организация РФ, которая занимается антиукраинской пропагандой, проводит курсы русского языка, организовывает поездки украинских детей на территорию государства-агрессора.

Эта организация является одним из методов распространения российского империализма и угрожает независимости Украины", - говорится в сообщении активистов. Акцию сняли на видео и разместили его в сети.

"Черный Комитет заявляет, что в Украине не могут существовать пропагандистские, империалистические структуры РФ. Поэтому мы будем прилагать все усилия, чтобы эта организация была ликвидирована. Смерть России!" – отметили организаторы акции.

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Напомним, что в Рождественскую ночь активисты "Черного Комитета" совершили нападение на Российский центр науки и культуры в Киеве. Центральный вход учреждения залили красной краской, которая, по словам "Комитета", символизирует "кровь украинцев на руках Москвы".

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 Теги: Киев, активисты

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Сегодня, 20:24 » Автор: Татьяна Ларина
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Гоцман  
Сегодня, 21:01

Когда собаке делать нефуй от избыдка дури...А еще если и косточку дадут

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