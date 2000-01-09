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Красавица превратилась в огненный шар прямо на сцене. Видео

Красавица превратилась в огненный шар прямо на сцене. ВидеоКостюм загорелся от факела

На конкурсе красоты в Сальвадоре одна из участниц загорелась прямо на сцене.

Видео инцидента опубликовали в сети. ЧП произошло из-за нелепой случайности. В одну секунду вспыхнул костюм девушки, на котором были элементы из перьев, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.

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Костюм загорелся от факела, который держал мужчина на сцене.

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Сегодня, 07:59 » Автор: Ирина Юрьева
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