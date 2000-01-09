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Красавица превратилась в огненный шар прямо на сцене. Видео
Костюм загорелся от факела
На конкурсе красоты в Сальвадоре одна из участниц загорелась прямо на сцене.
Видео инцидента опубликовали в сети. ЧП произошло из-за нелепой случайности. В одну секунду вспыхнул костюм девушки, на котором были элементы из перьев, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.
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Костюм загорелся от факела, который держал мужчина на сцене.
На конкурсе красоты в Сальвадоре одна из участниц загорелась прямо на сцене.
Видео инцидента опубликовали в сети. ЧП произошло из-за нелепой случайности. В одну секунду вспыхнул костюм девушки, на котором были элементы из перьев, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.
Читайте также: Упал и взорвался: китайцев напугал "неизвестный" объект из космоса. Видео
Костюм загорелся от факела, который держал мужчина на сцене.
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