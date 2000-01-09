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Знаменитый Ford Mustang появился в особой версии. Видео
Удивительные кадры.
Компания Ford привезла на Детройтский автосалон «двухдверку» Mustang в спецверсии Bullitt. Новый вариант исполнения маслкара посвятили фильму Bullitt (в переводе – «Детектив Буллитт») со Стивом МакКуином в главной роли, который передвигался на Mustang GT. В этом году лента празднует 50-летие, она вышла на экраны в 1968-м.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtoblog.ua.
Кузов спецверсии Мустанга может быть окрашен в темно-зеленый или черный цвета, 19-дюймовые колесные диски выполнены в черном. На радиаторной решетке отсутствует эмблема модели, зато на корме есть значок Bullitt. В салоне – кресла Recaro с обивкой из черной кожи и вышитым названием особой комплектации, белый «набалдашник» рычага переключения «механики». Новый Ford Mustang Bullitt оснащен модернизированным бензиновым двигателем V8 5.0 мощностью 475 л.с. Максимальная скорость автомобиля – 262 км/ч.
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В списке оборудования новинки значатся: адаптивная подвеска MagneRide, красные тормозные суппорты Brembo, кожаное рулевое колесо с подогревом, 12-дюймовая цифровая «приборка», система мониторинга «слепых» зон. Также «двухдверка» получила перенастроенную выхлопную систему. На американский рынок спецверсия Mustang выйдет летом 2018-го, цена пока не объявлена. Стандартный маслкар в Штатах стоит от 25 585 долларов.
Компания Ford привезла на Детройтский автосалон «двухдверку» Mustang в спецверсии Bullitt. Новый вариант исполнения маслкара посвятили фильму Bullitt (в переводе – «Детектив Буллитт») со Стивом МакКуином в главной роли, который передвигался на Mustang GT. В этом году лента празднует 50-летие, она вышла на экраны в 1968-м.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtoblog.ua.
Кузов спецверсии Мустанга может быть окрашен в темно-зеленый или черный цвета, 19-дюймовые колесные диски выполнены в черном. На радиаторной решетке отсутствует эмблема модели, зато на корме есть значок Bullitt. В салоне – кресла Recaro с обивкой из черной кожи и вышитым названием особой комплектации, белый «набалдашник» рычага переключения «механики». Новый Ford Mustang Bullitt оснащен модернизированным бензиновым двигателем V8 5.0 мощностью 475 л.с. Максимальная скорость автомобиля – 262 км/ч.
Читайте также: В Джакарте рухнул балкон: 80 пострадавших. Видео
В списке оборудования новинки значатся: адаптивная подвеска MagneRide, красные тормозные суппорты Brembo, кожаное рулевое колесо с подогревом, 12-дюймовая цифровая «приборка», система мониторинга «слепых» зон. Также «двухдверка» получила перенастроенную выхлопную систему. На американский рынок спецверсия Mustang выйдет летом 2018-го, цена пока не объявлена. Стандартный маслкар в Штатах стоит от 25 585 долларов.
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