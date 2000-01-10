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Под Запорожьем девушка бросилась под колеса авто. Видео

Под Запорожьем девушка бросилась под колеса авто. ВидеоИнцидент случился в Бердянске.

В Бердянске водитель чудом избежал трагедии.

Инцидент произошел вчера, 15 января, на проспекте Восточном в Бердянске.

По словам водителя внедорожника, девушка остановилась у пешеходного перехода, затем, проигнорировав поток машин с обеих сторон, решила перейти дорогу. Водитель во избежание ДТП вывернул руль вправо.

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К счастью, пострадавших нет.

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 Теги: Запорожская область, ЧП, видео

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Сегодня, 21:10 » Автор: Наталия Невская
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