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Китай: сообразительный водитель чудом спас пассажиров автобуса. Видео
Удивительные кадры.
С горы на проезжую часть упали два огромных камня, которые повредили и дорогу, и нос автобуса, но никто из пассажиров не пострадал.
В Китае водитель автобуса спас 15 пассажиров, остановившись на дороге за секунды до обвала огромной груды камней.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Мужчина заметил, что на пути автобуса лежит куча камней, и затормозил, чтобы выяснить, дорога безопасна. В тот же миг с горы упали два огромных камня, которые повредили и дорогу, и нос автобуса, – говорится в сообщении.
В результате инцидента никто из людей не пострадал. Водитель за свою быструю реакцию получил премию.
С горы на проезжую часть упали два огромных камня, которые повредили и дорогу, и нос автобуса, но никто из пассажиров не пострадал.
В Китае водитель автобуса спас 15 пассажиров, остановившись на дороге за секунды до обвала огромной груды камней.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Мужчина заметил, что на пути автобуса лежит куча камней, и затормозил, чтобы выяснить, дорога безопасна. В тот же миг с горы упали два огромных камня, которые повредили и дорогу, и нос автобуса, – говорится в сообщении.
В результате инцидента никто из людей не пострадал. Водитель за свою быструю реакцию получил премию.
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