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В Китае проходит грандиозный фестиваль льда. Видео
На севере Китая – в самом разгаре знаменитый Фестиваль льда и снега, крупнейший в своём роде в мире
Город Харбин принимает его уже два десятка лет, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главное
Наиболее зрелищная картина предстаёт вечером, с наступлением темноты. На площади в 80 гектаров чего только нет!
Читайте также: Город изо льда и снега: в Китае открылся сказочный зимний фестиваль. Фото
Помимо скульптур животных и мультяшных героев, есть здесь мировые достопримечательности.
Город Харбин принимает его уже два десятка лет, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главное
Наиболее зрелищная картина предстаёт вечером, с наступлением темноты. На площади в 80 гектаров чего только нет!
Читайте также: Город изо льда и снега: в Китае открылся сказочный зимний фестиваль. Фото
Помимо скульптур животных и мультяшных героев, есть здесь мировые достопримечательности.
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