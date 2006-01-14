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В Китае проходит грандиозный фестиваль льда. Видео

В Китае проходит грандиозный фестиваль льда. ВидеоНа севере Китая – в самом разгаре знаменитый Фестиваль льда и снега, крупнейший в своём роде в мире

Город Харбин принимает его уже два десятка лет, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главное

Наиболее зрелищная картина предстаёт вечером, с наступлением темноты. На площади в 80 гектаров чего только нет!

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Помимо скульптур животных и мультяшных героев, есть здесь мировые достопримечательности.

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 Теги: Китай, фестиваль

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Сегодня, 21:21 » Автор: Татьяна Ларина
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