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Гигантская пробка парализовала движение на трассе Одесса-Киев. Видео

Гигантская пробка парализовала движение на трассе Одесса-Киев. ВидеоИз-за непогоды дальнобойщики застряли в огромной пробке

Несмотря на то, что трассу Одесса-Киев расчистили для легкового транспорта, там наблюдается огромная пробка из фур, которая никуда не движется, передает Хроника.инфо со ссылкой на Ivasi.news

Снегопад во второй раз парализовал движение по одной из важнейших транспортных артерий Украины.

По словам очевидцев — «снег по колено, пробке нет конца и края».

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«Водители возмущены бездействием дорожных служб, а ведь эта трасса стратегического назначения. Водители задают вопросы, а куда ж делась техника, которая была куплена в 2013 году для обслуживания трассы?», — пишет Алексей Журавко.

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 Теги: пробка, трасса

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Сегодня, 21:12 » Автор: Татьяна Ларина
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