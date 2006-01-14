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Многодетная мама поделилась своим секретом счастья. Видео

Многодетная мама поделилась своим секретом счастья. ВидеоВсе дети в семье приемные

В Ровенской области Игорь и Арина Примак воспитывают 16 детей, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

Все они приемные, но трое собственных уже живут отдельно. Все дети между собой дружат и радуются такому количеству братьев и сестер.

Секретом счастья семья поделилась с журналистами. "Вот это наша комната. Раньше у нас ее не было, так как мы жили в детском доме", - рассказывает девочка Самира об условиях, в которых живет с сестрой. "Меня приняла эта семья очень хорошо. Я сейчас дружу с братиками и сестричками. У меня сейчас всего 15 братьев и сестер", - поделился один из приемных детей.

По словам мамы и хозяйки дома, самое сложное - это готовить еду, ведь ее уходит на детей очень много. Ежедневные объемы блюд впечатляют. "Если варить первое блюдо, то это будет где-то 12-15 литров. Если картошка - то это ведро", - рассказывает Арина Примак. Мама большого семейства делится своим рецептом счастья.

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"Каждый ребенок в нашем доме - это кирпичик. А скрепливает каждый кирпичик цемент, а это любовь", - сказала Арина.

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 Теги: мама, счастье

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Сегодня, 21:52 » Автор: Татьяна Ларина
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