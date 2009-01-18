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Под Ровно пьяный водитель протаранил автомобиль полицейских. Видео

Под Ровно пьяный водитель протаранил автомобиль полицейских. ВидеоПолицейский применил табельное огнестрельное оружие, сделав предупредительный выстрел в воздух и в заднее левое колесо.

В городе Костополь Ровенской области сотрудники полиции открыли огонь по автомобилю, водитель которого грубо нарушал правила дорожного движения и пытался скрыться от правоохранителей.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Ровенской области, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

Автомобиль Audi на требование полицейских остановиться только ускорился и попытался скрыться. На улице Академика Грушевского водитель, двигаясь на красный сигнал светофора, чуть не сбил пешеходов. Ввиду этого полицейский применил табельное огнестрельное оружие, сделав предупредительный выстрел в воздух и в заднее левое колесо автомобиля. Однако данные меры не остановили правонарушителя.

Правоохранителям удалось заблокировать движение Audi служебным автомобилем, но водитель пытался его протаранить, выехал на тротуар, где врезался в стену дома.

Правонарушителем оказался 30-летний житель Костопольского района. В его крови было 1,77 промилле алкоголя.

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По факту сопротивления правоохранителям во время выполнения ими служебных обязанностей открыто досудебное расследование по ч.2 ст.342 УК Украины.

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 Теги: водитель, полицейские, видео

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Сегодня, 09:38 » Автор: Богдан Процив
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