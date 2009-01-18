Раздел: Видеоновости
Под Ровно пьяный водитель протаранил автомобиль полицейских. Видео
Полицейский применил табельное огнестрельное оружие, сделав предупредительный выстрел в воздух и в заднее левое колесо.
В городе Костополь Ровенской области сотрудники полиции открыли огонь по автомобилю, водитель которого грубо нарушал правила дорожного движения и пытался скрыться от правоохранителей.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Ровенской области, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Автомобиль Audi на требование полицейских остановиться только ускорился и попытался скрыться. На улице Академика Грушевского водитель, двигаясь на красный сигнал светофора, чуть не сбил пешеходов. Ввиду этого полицейский применил табельное огнестрельное оружие, сделав предупредительный выстрел в воздух и в заднее левое колесо автомобиля. Однако данные меры не остановили правонарушителя.
Правоохранителям удалось заблокировать движение Audi служебным автомобилем, но водитель пытался его протаранить, выехал на тротуар, где врезался в стену дома.
Правонарушителем оказался 30-летний житель Костопольского района. В его крови было 1,77 промилле алкоголя.
Читайте также: Как выживают люди в аннексированном Крыму. Видео
По факту сопротивления правоохранителям во время выполнения ими служебных обязанностей открыто досудебное расследование по ч.2 ст.342 УК Украины.
В городе Костополь Ровенской области сотрудники полиции открыли огонь по автомобилю, водитель которого грубо нарушал правила дорожного движения и пытался скрыться от правоохранителей.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Ровенской области, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Автомобиль Audi на требование полицейских остановиться только ускорился и попытался скрыться. На улице Академика Грушевского водитель, двигаясь на красный сигнал светофора, чуть не сбил пешеходов. Ввиду этого полицейский применил табельное огнестрельное оружие, сделав предупредительный выстрел в воздух и в заднее левое колесо автомобиля. Однако данные меры не остановили правонарушителя.
Правоохранителям удалось заблокировать движение Audi служебным автомобилем, но водитель пытался его протаранить, выехал на тротуар, где врезался в стену дома.
Правонарушителем оказался 30-летний житель Костопольского района. В его крови было 1,77 промилле алкоголя.
Читайте также: Как выживают люди в аннексированном Крыму. Видео
По факту сопротивления правоохранителям во время выполнения ими служебных обязанностей открыто досудебное расследование по ч.2 ст.342 УК Украины.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
840
0
Оставьте свой комментарий