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Под Широкино задержали российского боевика. Видео

Под Широкино задержали российского боевика. ВидеоОперативные кадры.

В Сети появилось оперативное видео задержания диверсанта, которого боевики оставили раненым после боя в районе Широкино.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на daily.com.ua.

Видео опубликовано Военным телевидением Украины.

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Также защитники Широкино рассказали подробности того, как отбили нападение диверсионно-разведывательной группы противника и задержали одного из боевиков.

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 Теги: Широкино, видео

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Сегодня, 21:50 » Автор: Наталия Невская
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