Раздел: Видеоновости
Под Широкино задержали российского боевика. Видео
Оперативные кадры.
В Сети появилось оперативное видео задержания диверсанта, которого боевики оставили раненым после боя в районе Широкино.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на daily.com.ua.
Видео опубликовано Военным телевидением Украины.
Читайте также: Кадры смертельного ДТП с украинцем и россиянками в Таиланде. Видео
Также защитники Широкино рассказали подробности того, как отбили нападение диверсионно-разведывательной группы противника и задержали одного из боевиков.
В Сети появилось оперативное видео задержания диверсанта, которого боевики оставили раненым после боя в районе Широкино.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на daily.com.ua.
Видео опубликовано Военным телевидением Украины.
Читайте также: Кадры смертельного ДТП с украинцем и россиянками в Таиланде. Видео
Также защитники Широкино рассказали подробности того, как отбили нападение диверсионно-разведывательной группы противника и задержали одного из боевиков.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
569
0
Оставьте свой комментарий