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Кадры извержения вулкана Майон на Филиппинах. Видео

Кадры извержения вулкана Майон на Филиппинах. ВидеоФонтаны лавы над кратером вулкана Майон достигали 700 метров в высоту, а столбы пепла поднялись на три километра.

На Филиппинах во вторник, 23 января, произошло извержение недавно проснувшегося вулкана Майон, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Фонтаны лавы над кратером достигали 700 метров в высоту, а столбы пепла поднялись на 3 км. В городах провинций Албай и Камаринес-Сур отмечался пеплопад.

Из всех толчков, зафиксированных сейсмологами за последние дни, этот оказался самым мощным. Местные власти подняли уровень опасности до четвертого из пяти возможных. Зона эвакуации расширилась до 8 км вокруг вулкана, затронув тысячи человек.

Сведений о пострадавших в результате извержения пока не поступало.

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Вулкан Майон расположен в провинции Албай в 340 км от столицы Филиппин Манилы. Его первое извержение было зафиксировано в 1616 году, а самое смертоносное – в 1814 году, тогда погибли 1,2 тысячи человек.

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 Теги: вулкан, видео

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Сегодня, 09:48 » Автор: Богдан Процив
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