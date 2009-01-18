Раздел: Видеоновости
Кадры извержения вулкана Майон на Филиппинах. Видео
Фонтаны лавы над кратером вулкана Майон достигали 700 метров в высоту, а столбы пепла поднялись на три километра.
На Филиппинах во вторник, 23 января, произошло извержение недавно проснувшегося вулкана Майон, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Фонтаны лавы над кратером достигали 700 метров в высоту, а столбы пепла поднялись на 3 км. В городах провинций Албай и Камаринес-Сур отмечался пеплопад.
Из всех толчков, зафиксированных сейсмологами за последние дни, этот оказался самым мощным. Местные власти подняли уровень опасности до четвертого из пяти возможных. Зона эвакуации расширилась до 8 км вокруг вулкана, затронув тысячи человек.
Сведений о пострадавших в результате извержения пока не поступало.
Читайте также: Нечистоты затапливают дома и дворы жителей Прилук. Видео
Вулкан Майон расположен в провинции Албай в 340 км от столицы Филиппин Манилы. Его первое извержение было зафиксировано в 1616 году, а самое смертоносное – в 1814 году, тогда погибли 1,2 тысячи человек.
На Филиппинах во вторник, 23 января, произошло извержение недавно проснувшегося вулкана Майон, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Фонтаны лавы над кратером достигали 700 метров в высоту, а столбы пепла поднялись на 3 км. В городах провинций Албай и Камаринес-Сур отмечался пеплопад.
Из всех толчков, зафиксированных сейсмологами за последние дни, этот оказался самым мощным. Местные власти подняли уровень опасности до четвертого из пяти возможных. Зона эвакуации расширилась до 8 км вокруг вулкана, затронув тысячи человек.
Сведений о пострадавших в результате извержения пока не поступало.
Читайте также: Нечистоты затапливают дома и дворы жителей Прилук. Видео
Вулкан Майон расположен в провинции Албай в 340 км от столицы Филиппин Манилы. Его первое извержение было зафиксировано в 1616 году, а самое смертоносное – в 1814 году, тогда погибли 1,2 тысячи человек.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
762
0
Оставьте свой комментарий