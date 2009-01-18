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В Париже Сена вышла из берегов. Видео
В городе объявили тревогу.
Уровень воды в Сена поднялся почти до пяти метров, в результате река вышла из берегов. В Париже объявили тревогу и закрыли несколько тоннелей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Во Франции сильно поднялся уровень воды в Сене, в результате чего в Париже река вышла из берегов. Об этом сообщает газета Le Figaro.
По предварительным оценкам, уровень воды поднялся до 4,9 метров. Предполагается, что он может расти и достигнет 6 метров.
В связи с этим в Париже была объявлена тревога, власти города объявили о закрытии нескольких туннелей и приостановили движения поездов.
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В полиции попросили граждан проявлять осторожность около реки.
Уровень воды в Сена поднялся почти до пяти метров, в результате река вышла из берегов. В Париже объявили тревогу и закрыли несколько тоннелей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Во Франции сильно поднялся уровень воды в Сене, в результате чего в Париже река вышла из берегов. Об этом сообщает газета Le Figaro.
По предварительным оценкам, уровень воды поднялся до 4,9 метров. Предполагается, что он может расти и достигнет 6 метров.
В связи с этим в Париже была объявлена тревога, власти города объявили о закрытии нескольких туннелей и приостановили движения поездов.
Читайте также: Во Франции боксерский поединок превратился в массовое побоище. Видео
В полиции попросили граждан проявлять осторожность около реки.
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