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В Париже Сена вышла из берегов. Видео

В Париже Сена вышла из берегов. ВидеоВ городе объявили тревогу.

Уровень воды в Сена поднялся почти до пяти метров, в результате река вышла из берегов. В Париже объявили тревогу и закрыли несколько тоннелей.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Во Франции сильно поднялся уровень воды в Сене, в результате чего в Париже река вышла из берегов. Об этом сообщает газета Le Figaro.

По предварительным оценкам, уровень воды поднялся до 4,9 метров. Предполагается, что он может расти и достигнет 6 метров.

В связи с этим в Париже была объявлена тревога, власти города объявили о закрытии нескольких туннелей и приостановили движения поездов.

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В полиции попросили граждан проявлять осторожность около реки.

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 Теги: Париж, Сена, видео

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Сегодня, 22:10 » Автор: Наталия Невская
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