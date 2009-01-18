Раздел: Видеоновости
Зрелищные кадры: огневые испытания нового Falcon Heavy. Видео
Технологии не стоят на месте.
В среду, 24 января 2018 аэрокосмическая компания SpaceX провела первые огневые испытания собранной тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. По данным ресурса Spaceflight Now, ее двигатели работали более 10 секунд.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.
Ранее в SpaceX испытывали три сегмента первой ступени новой ракеты только по отдельности.
В качестве боковых ускорителей в Falcon Heavy используются первые ступени ракет Falcon 9, посаженые после запусков в 2016 году.
SpaceX несколько лет разрабатывает ракету-носитель Falcon Heavy. Она основана на ракете Falcon 9, но в качестве первой ступени использует не одну, а три секции, аналогичные первой ступени Falcon 9.
Как и в случае с более легкой ракетой, первая ступень Falcon Heavy может быть использована повторно: боковые ускорители будут возвращаться на стартовую площадку, а центральная будет садиться на плавающую платформу.
Falcon Heavy должна стать ракетой с самой большой полезной нагрузкой — до 64 тонн на низкую опорную орбиту. Для сравнения, на данный момент самую тяжелую полезную нагрузку может выводить Delta IV, которая способна доставлять на низкую опорную орбиту до 29 тонн груза.
В 2017 году SpaceX приступила к подготовке ракеты к первому испытательному запуску. В начале мая специалисты провели огневые испытания центральной секции первой ступени, а в затем протестировали ее боковой ускоритель.
Читайте также: Сеть взорвали кадры с курящим ребенком в России. Видео
В декабре 2017 основатель компании Илон Маск опубликовал первые фотографии практически готовой Falcon Heavy, на которой не была установлена только головная часть, а в январе 2018 SpaceX опубликовала запись полностью собранной ракеты на стартовой площадке космодрома на мысе Канаверал.
В среду, 24 января 2018 аэрокосмическая компания SpaceX провела первые огневые испытания собранной тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. По данным ресурса Spaceflight Now, ее двигатели работали более 10 секунд.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.
Ранее в SpaceX испытывали три сегмента первой ступени новой ракеты только по отдельности.
В качестве боковых ускорителей в Falcon Heavy используются первые ступени ракет Falcon 9, посаженые после запусков в 2016 году.
SpaceX несколько лет разрабатывает ракету-носитель Falcon Heavy. Она основана на ракете Falcon 9, но в качестве первой ступени использует не одну, а три секции, аналогичные первой ступени Falcon 9.
Как и в случае с более легкой ракетой, первая ступень Falcon Heavy может быть использована повторно: боковые ускорители будут возвращаться на стартовую площадку, а центральная будет садиться на плавающую платформу.
Falcon Heavy должна стать ракетой с самой большой полезной нагрузкой — до 64 тонн на низкую опорную орбиту. Для сравнения, на данный момент самую тяжелую полезную нагрузку может выводить Delta IV, которая способна доставлять на низкую опорную орбиту до 29 тонн груза.
В 2017 году SpaceX приступила к подготовке ракеты к первому испытательному запуску. В начале мая специалисты провели огневые испытания центральной секции первой ступени, а в затем протестировали ее боковой ускоритель.
Читайте также: Сеть взорвали кадры с курящим ребенком в России. Видео
В декабре 2017 основатель компании Илон Маск опубликовал первые фотографии практически готовой Falcon Heavy, на которой не была установлена только головная часть, а в январе 2018 SpaceX опубликовала запись полностью собранной ракеты на стартовой площадке космодрома на мысе Канаверал.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
908
0
Оставьте свой комментарий