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Зрелищные кадры: огневые испытания нового Falcon Heavy. Видео

Зрелищные кадры: огневые испытания нового Falcon Heavy. ВидеоТехнологии не стоят на месте.

В среду, 24 января 2018 аэрокосмическая компания SpaceX провела первые огневые испытания собранной тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. По данным ресурса Spaceflight Now, ее двигатели работали более 10 секунд.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.

Ранее в SpaceX испытывали три сегмента первой ступени новой ракеты только по отдельности.

В качестве боковых ускорителей в Falcon Heavy используются первые ступени ракет Falcon 9, посаженые после запусков в 2016 году.

SpaceX несколько лет разрабатывает ракету-носитель Falcon Heavy. Она основана на ракете Falcon 9, но в качестве первой ступени использует не одну, а три секции, аналогичные первой ступени Falcon 9.

Как и в случае с более легкой ракетой, первая ступень Falcon Heavy может быть использована повторно: боковые ускорители будут возвращаться на стартовую площадку, а центральная будет садиться на плавающую платформу.

Falcon Heavy должна стать ракетой с самой большой полезной нагрузкой — до 64 тонн на низкую опорную орбиту. Для сравнения, на данный момент самую тяжелую полезную нагрузку может выводить Delta IV, которая способна доставлять на низкую опорную орбиту до 29 тонн груза.

В 2017 году SpaceX приступила к подготовке ракеты к первому испытательному запуску. В начале мая специалисты провели огневые испытания центральной секции первой ступени, а в затем протестировали ее боковой ускоритель.

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В декабре 2017 основатель компании Илон Маск опубликовал первые фотографии практически готовой Falcon Heavy, на которой не была установлена только головная часть, а в январе 2018 SpaceX опубликовала запись полностью собранной ракеты на стартовой площадке космодрома на мысе Канаверал.

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 Теги: Falcon Heavy, видео

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Сегодня, 22:04 » Автор: Наталия Невская
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