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Украинцы в конце января увидят кровавое суперлуние. Видео
Зрелищные кадры.
Украинцы смогут увидеть "кровавую луну" и часть лунного затмения 31 января после 16:00.
Ученые из NASA анонсировали первое в 2018 году лунное затмение - "кровавую луну". Оно произойдет 31 января в момент наибольшего сближения Земли и Луны.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Это первый такой случай за последние 152 года – 31 января можно будет наблюдать "кровавую луну" одновременно с ее полным затмением. Позже такое можно будет наблюдать чаще. Ученые утверждают, что следующими датами будут 31 декабря 2028 года и 31 января 2037 года.
Первыми явление смогут наблюдать жители западного побережья Соединенных Штатов, а от начала до конца явление увидят только жители острова Гавайи, восточной части Аляски и северо-запада Канады.
Хорошо затмение также будет видно в Австралии, Новой Зеландии, Восточной и Центральной Азии. Жители стран Восточной Европы и Ближнего Востока увидят кровавое суперлуние, уже когда земной спутник будет достаточно высоко на небосводе.
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В Укране суперлуние можно будет рассмотреть 31 января после 16:00, но только в том случае, если будет ясная и безоблачная погода. Расстояние между Землей и спутником в этот момент составит 358 994 км.
Украинцы смогут увидеть "кровавую луну" и часть лунного затмения 31 января после 16:00.
Ученые из NASA анонсировали первое в 2018 году лунное затмение - "кровавую луну". Оно произойдет 31 января в момент наибольшего сближения Земли и Луны.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Это первый такой случай за последние 152 года – 31 января можно будет наблюдать "кровавую луну" одновременно с ее полным затмением. Позже такое можно будет наблюдать чаще. Ученые утверждают, что следующими датами будут 31 декабря 2028 года и 31 января 2037 года.
Первыми явление смогут наблюдать жители западного побережья Соединенных Штатов, а от начала до конца явление увидят только жители острова Гавайи, восточной части Аляски и северо-запада Канады.
Хорошо затмение также будет видно в Австралии, Новой Зеландии, Восточной и Центральной Азии. Жители стран Восточной Европы и Ближнего Востока увидят кровавое суперлуние, уже когда земной спутник будет достаточно высоко на небосводе.
Читайте также: В Кременчуге упал самолет: новые подробности. Видео
В Укране суперлуние можно будет рассмотреть 31 января после 16:00, но только в том случае, если будет ясная и безоблачная погода. Расстояние между Землей и спутником в этот момент составит 358 994 км.
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