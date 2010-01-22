Украинцы в конце января увидят кровавое суперлуние. Видео

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Зрелищную картину можно было наблюдать в небе 14 ноября.

В 3:00 по киевскому времени 28 сентября жители всей земли могли наблюдать "кровавое" суперлуние.

Медиум считает, что в этот день следует остаться дома и ничего не делать.