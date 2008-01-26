Момент убийства участницы конкурса «Мисс Гватемала». Видео

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Сейчас спасатели дежурят на месте происшествия, а следователи ожидают приезда комиссии из Киева.

Во время конкурса «Мисс Вселенная Испания» одна из девушек упала в бассейн, выполняя элемент во время дефиле.