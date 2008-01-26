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Момент убийства участницы конкурса «Мисс Гватемала». Видео
Преступник подкрался к жертве сзади и выстрелил в спину.
Неизвестный расстрелял экс-модель и участницу конкурса "Мисс Гватемала" Розу Отилию Рамирес, когда та возвращалась домой, отведя дочь в школу. Ее убийство попало на камеры видеонаблюдения, на которых видно, как преступник подкрадывается к 32-летней женщине сзади и производит выстрел в упор, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Местная полиция сейчас ведет поиски преступника, для чего распространила видеозапись, чтобы найти свидетелей преступления.
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Предположительно, убийство было заказным. Хотя мотив преступления не известен, рассматривается версия на почве ревности.
Неизвестный расстрелял экс-модель и участницу конкурса "Мисс Гватемала" Розу Отилию Рамирес, когда та возвращалась домой, отведя дочь в школу. Ее убийство попало на камеры видеонаблюдения, на которых видно, как преступник подкрадывается к 32-летней женщине сзади и производит выстрел в упор, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Местная полиция сейчас ведет поиски преступника, для чего распространила видеозапись, чтобы найти свидетелей преступления.
Читайте также: Последствия катастрофы вертолета в Кременчуге показали с высоты. Видео
Предположительно, убийство было заказным. Хотя мотив преступления не известен, рассматривается версия на почве ревности.
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