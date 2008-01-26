» » Момент убийства участницы конкурса «Мисс Гватемала». Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Момент убийства участницы конкурса «Мисс Гватемала». Видео

Момент убийства участницы конкурса «Мисс Гватемала». ВидеоПреступник подкрался к жертве сзади и выстрелил в спину.

Неизвестный расстрелял экс-модель и участницу конкурса "Мисс Гватемала" Розу Отилию Рамирес, когда та возвращалась домой, отведя дочь в школу. Ее убийство попало на камеры видеонаблюдения, на которых видно, как преступник подкрадывается к 32-летней женщине сзади и производит выстрел в упор, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Местная полиция сейчас ведет поиски преступника, для чего распространила видеозапись, чтобы найти свидетелей преступления.

Читайте также: Последствия катастрофы вертолета в Кременчуге показали с высоты. Видео

Предположительно, убийство было заказным. Хотя мотив преступления не известен, рассматривается версия на почве ревности.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: убийство, видео

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:17 » Автор: Богдан Процив
     2476
     0

Похожие новости по теме

Последствия катастрофы вертолета в Кременчуге показали с высоты. Видео Последствия катастрофы вертолета в Кременчуге показали с высоты. Видео

Сейчас спасатели дежурят на месте происшествия, а следователи ожидают приезда комиссии из Киева.

Участница конкурса Участница конкурса "Мисс Испания" во время дефиле упала в бассейн. Видео

Во время конкурса «Мисс Вселенная Испания» одна из девушек упала в бассейн, выполняя элемент во время дефиле.

В США преступник расстрелял четырех человек. Видео В США преступник расстрелял четырех человек. Видео

Полиция ведет поиски нападавшего.

Драка участниц конкурса Драка участниц конкурса "Мисс Москва" на сцене. Видео

Модели расцарапали друг другу лица из-за парня.

Видео с плачущей за кулисами Мисс Колумбией стало хитом. Видео Видео с плачущей за кулисами Мисс Колумбией стало хитом. Видео

Мисс Колумбию ошибочно объявили победительницей конкурса красоты Мисс Вселенная 2015.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх