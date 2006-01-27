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Мощный взрыв в Баку: появились кадры с места ЧП. Видео

Мощный взрыв в Баку: появились кадры с места ЧП. ВидеоВ центре Баку (Азербайджан) прогремел взрыв, причиной которого вероятно стала утечка газа.

Инцидент произошел на улице Диляры Алиевой в районе станции метро "28 Мая". По предварительным данным, в одном из многоэтажных зданий произошел взрыв газа, после чего в магазине канцелярских товаров начался пожар, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Гендиректора ПО "Азеригаз" Руслан Алиев заявил, что накануне на участке проводились буровые работы.

"Предполагается, что во время работ был задет газопровод. В результате произошла утечка газа и случился взрыв", - сказал он.

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В ходе происшествия пострадал мужчина 1961 года рождения. Он был госпитализирован с ожогами. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

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 Теги: Баку, взрыв

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Сегодня, 10:42 » Автор: Татьяна Ларина
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