В Днепре джип протаранил фуру и вылетел в кювет. Видео

27 января на улице Гаванской автомобиль Toyota влетел в фуру.



Вследствие аварии водитель иномарки получил травмы и был госпитализирован в 6-ю горбольницу. Инцидент произошел около 17:20. Об этом пишет



Водитель фуры двигался со стороны Игрени по направлению в Приднепровск, как увидел приближающийся автомобиль.



«Я груженный ехал, еще и поворот здесь крутой, поэтому еле двигался. Вижу — летит, при этом виляет по дороге. Я же максимально и прижался к обочине, чтобы избежать удара, но не получилось», — рассказал водитель фуры.



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От удара Toyota закрутило, в результате чего автомобиль вылетел в кювет. Предварительно, у водителя перелом руки и разбита голова. Как отметил лейтенант патрульной полиции Сергей Поставнюк, в автомобиле был слышен запах алкоголя. Позже на место происшествия приехал товарищ пострадавшего, который сообщил, что мужчина возвращался со дня рождения. Однако факт, был ли водитель Toyota пьян, установит следствие.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Вследствие аварии водитель иномарки получил травмы и был госпитализирован в 6-ю горбольницу. Инцидент произошел около 17:20. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор Водитель фуры двигался со стороны Игрени по направлению в Приднепровск, как увидел приближающийся автомобиль.«Я груженный ехал, еще и поворот здесь крутой, поэтому еле двигался. Вижу — летит, при этом виляет по дороге. Я же максимально и прижался к обочине, чтобы избежать удара, но не получилось», — рассказал водитель фуры.От удара Toyota закрутило, в результате чего автомобиль вылетел в кювет. Предварительно, у водителя перелом руки и разбита голова. Как отметил лейтенант патрульной полиции Сергей Поставнюк, в автомобиле был слышен запах алкоголя. Позже на место происшествия приехал товарищ пострадавшего, который сообщил, что мужчина возвращался со дня рождения. Однако факт, был ли водитель Toyota пьян, установит следствие.



