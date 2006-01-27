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В Днепре джип протаранил фуру и вылетел в кювет. Видео

В Днепре джип протаранил фуру и вылетел в кювет. Видео27 января на улице Гаванской автомобиль Toyota влетел в фуру.

Вследствие аварии водитель иномарки получил травмы и был госпитализирован в 6-ю горбольницу. Инцидент произошел около 17:20. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Водитель фуры двигался со стороны Игрени по направлению в Приднепровск, как увидел приближающийся автомобиль.

«Я груженный ехал, еще и поворот здесь крутой, поэтому еле двигался. Вижу — летит, при этом виляет по дороге. Я же максимально и прижался к обочине, чтобы избежать удара, но не получилось», — рассказал водитель фуры.

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От удара Toyota закрутило, в результате чего автомобиль вылетел в кювет. Предварительно, у водителя перелом руки и разбита голова. Как отметил лейтенант патрульной полиции Сергей Поставнюк, в автомобиле был слышен запах алкоголя. Позже на место происшествия приехал товарищ пострадавшего, который сообщил, что мужчина возвращался со дня рождения. Однако факт, был ли водитель Toyota пьян, установит следствие.

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 Теги: Днепр, джип

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Сегодня, 22:17 » Автор: Татьяна Ларина
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