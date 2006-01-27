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Юную украинскую художницу пригласили в Ватикан. Видео

Юную украинскую художницу пригласили в Ватикан. ВидеоСтефания Ксинин участвует в благотворительной акции

Юную украинку из села Сопив, Ивано-Франковской области пригласили в Ватикан, сказано в сюжете местных СМИ, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

14-летняя Стефания Ксинин благодаря своему таланту к рисованию путешествует Европой и даже с Министром иностранных дел познакомилась. Украинка сделала иллюстрации к рассказу "Карандаши", а впоследствии ее рисунок опубликовали в "Книге Добра".

Эта книга примечательна тем, что ее напечатали на уникальной бумаге из хлопка и трав. Если такие страницы поместить в воду, то из них прорастет трава. "Книга добра" это проект организации "Благотворительный Фонд "Чистые сердцем".

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Издание с иллюстрацией Стефании теперь будет в крупнейших библиотеках мира. Отметим, что украинку уже пригласили на презентацию этой книги в Ватикан.

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 Теги: художница, Ватикан

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Сегодня, 10:41 » Автор: Татьяна Ларина
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