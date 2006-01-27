» » ДТП в Киеве: таксист протаранил машину с беременной женщиной. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

ДТП в Киеве: таксист протаранил машину с беременной женщиной. Видео

ДТП в Киеве: таксист протаранил машину с беременной женщиной. ВидеоПострадавшую женщину госпитализировали

В Киеве таксист протаранил автомобиль Audi, в салоне которого находилась беременная женщина. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в социальной сети Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

Авария случилась на столичной Оболони, на улице Маршала Малиновского.

Таксист, который передвигался на автомобиле марки Skoda протаранил автомобиль Audi, в котором ехала женщина, находящаяся на четвертом месяце беременности. В автомобиле также присутствовал и муж беременной женщины.

На место аварии прибыла скорая медицинская помощь, которая госпитализировала женщину для дальнейшего диагностирования и обследования. Известно, что беременная женщина получила незначительные травмы. “Водитель сервиса пассажирских перевозок Uber первый день на работе. Ехал на арендованом автомобиле Skoda со стороны станции метро “Оболонь” в сторону станции метро “Минская” по Маршала Малиновского.

Недалеко от Оболонской прокуратуры водитель решил осуществить поворот (или разворот, сам не знает) и не пропустил автомобиль Audi”, - сказано в сообщении.

Читайте также: В Киеве таксист протаранил авто

Известно, что в автомобиле такси пассажиров не было. Кроме того, водитель такси признался, что употреблял наркотики. На месте происшествия работают патрульные полицейские, врачи скорой помощи.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, ДТП

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:17 » Автор: Татьяна Ларина
     467
     0

Похожие новости по теме

Жуткое ДТП в Москве: таксист протаранил толпу людей на остановке. Видео Жуткое ДТП в Москве: таксист протаранил толпу людей на остановке. Видео

Медики оказывают первую помощь девятерым пострадавшим.

Смертельное Смертельное "лобовое" в Киеве: Жигули протаранил внедорожник. Видео

Водитель ВАЗа получил травмы, несовместимые с жизнью.

ДТП в Киеве: таксист на полной скорости врезался в отбойник. Видео ДТП в Киеве: таксист на полной скорости врезался в отбойник. Видео

Также такси задело автомобиль "Шкода".

В Киеве водитель Skoda потерял сознание и протаранил иномарку. Видео В Киеве водитель Skoda потерял сознание и протаранил иномарку. Видео

Водитель Skoda госпитализирован.

Николаев: пьяный офицер протаранил автомобиль с беременной. Видео Николаев: пьяный офицер протаранил автомобиль с беременной. Видео

Беременная женщина и маленький ребенок, к счастью, не пострадали.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх