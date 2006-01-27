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ДТП в Киеве: таксист протаранил машину с беременной женщиной. Видео
Пострадавшую женщину госпитализировали
В Киеве таксист протаранил автомобиль Audi, в салоне которого находилась беременная женщина. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в социальной сети Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Авария случилась на столичной Оболони, на улице Маршала Малиновского.
Таксист, который передвигался на автомобиле марки Skoda протаранил автомобиль Audi, в котором ехала женщина, находящаяся на четвертом месяце беременности. В автомобиле также присутствовал и муж беременной женщины.
На место аварии прибыла скорая медицинская помощь, которая госпитализировала женщину для дальнейшего диагностирования и обследования. Известно, что беременная женщина получила незначительные травмы. “Водитель сервиса пассажирских перевозок Uber первый день на работе. Ехал на арендованом автомобиле Skoda со стороны станции метро “Оболонь” в сторону станции метро “Минская” по Маршала Малиновского.
Недалеко от Оболонской прокуратуры водитель решил осуществить поворот (или разворот, сам не знает) и не пропустил автомобиль Audi”, - сказано в сообщении.
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Известно, что в автомобиле такси пассажиров не было. Кроме того, водитель такси признался, что употреблял наркотики. На месте происшествия работают патрульные полицейские, врачи скорой помощи.
В Киеве таксист протаранил автомобиль Audi, в салоне которого находилась беременная женщина. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в социальной сети Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Авария случилась на столичной Оболони, на улице Маршала Малиновского.
Таксист, который передвигался на автомобиле марки Skoda протаранил автомобиль Audi, в котором ехала женщина, находящаяся на четвертом месяце беременности. В автомобиле также присутствовал и муж беременной женщины.
На место аварии прибыла скорая медицинская помощь, которая госпитализировала женщину для дальнейшего диагностирования и обследования. Известно, что беременная женщина получила незначительные травмы. “Водитель сервиса пассажирских перевозок Uber первый день на работе. Ехал на арендованом автомобиле Skoda со стороны станции метро “Оболонь” в сторону станции метро “Минская” по Маршала Малиновского.
Недалеко от Оболонской прокуратуры водитель решил осуществить поворот (или разворот, сам не знает) и не пропустил автомобиль Audi”, - сказано в сообщении.
Читайте также: В Киеве таксист протаранил авто
Известно, что в автомобиле такси пассажиров не было. Кроме того, водитель такси признался, что употреблял наркотики. На месте происшествия работают патрульные полицейские, врачи скорой помощи.
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