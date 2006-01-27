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Кадры пожара со взрывами на нефтезаводе в Тайване. Видео
Инцидент произошел ночью, возгорание было ликвидировано к утру.
29 января в городе Таюань на Тайване произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе, который стал причиной нескольких взрывов.
Об этом сообщает пресс-служба государственной компании CPC, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Там сообщают, что инцидент произошел ночью, возгорание было ликвидировано к утру.
Вице-президент компании заявил, что пожар повлияет на производство топлива заводом, но другие заводы компании смогут увеличить производство с целью восполнить потери.
"Мы не знаем сколько дней пойдет чтобы исправить проблему", - заявил он.
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Специалисты пока не определили точную причину пожара и продолжают работать на месте инцидента. В тушении пожара были задействованы более 40 единиц техники.
29 января в городе Таюань на Тайване произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе, который стал причиной нескольких взрывов.
Об этом сообщает пресс-служба государственной компании CPC, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Там сообщают, что инцидент произошел ночью, возгорание было ликвидировано к утру.
Вице-президент компании заявил, что пожар повлияет на производство топлива заводом, но другие заводы компании смогут увеличить производство с целью восполнить потери.
"Мы не знаем сколько дней пойдет чтобы исправить проблему", - заявил он.
Читайте также: На Закарпатье разгорелся скандал между местными жителями и общиной ромов. Видео
Специалисты пока не определили точную причину пожара и продолжают работать на месте инцидента. В тушении пожара были задействованы более 40 единиц техники.
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