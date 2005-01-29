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Удивительные кадры: призрак плачущей девочки в банке. Видео

Удивительные кадры: призрак плачущей девочки в банке. ВидеоВидео сделано в Перу.

Работники одного из банков города Лима, расположенного в Перу, сообщили о замеченном ими призраке маленькой девочки. Видеоролик встречи с призраком был опубликован в одной из социальных сетей, где быстро приобрел вирусный характер.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Ролик был выложен 22 января, и за пару дней набрал две сотни просмотров и около полторы тысячи репостов. На видео темный силуэт, появившийся за спинами работников банка, убегает куда-то влево и бесследно испаряется.

Сотрудники банка предполагают, что увиденный ими призрак принадлежит знаменитому приведению "Плачущей девушки", в существование которой верят латиноамериканцы. Часть зрителей видеоролика отнеслись к встрече с призраком скептически, предполагая возможный монтаж.

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Призрак Плачущей девушки, согласно фольклору Латинской Америки, принадлежит умершей женщине, оплакивающей собственных детей.

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 Теги: банк, призрак, девочка

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Сегодня, 22:40 » Автор: Наталия Невская
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