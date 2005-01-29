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Удивительные кадры: призрак плачущей девочки в банке. Видео
Видео сделано в Перу.
Работники одного из банков города Лима, расположенного в Перу, сообщили о замеченном ими призраке маленькой девочки. Видеоролик встречи с призраком был опубликован в одной из социальных сетей, где быстро приобрел вирусный характер.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Ролик был выложен 22 января, и за пару дней набрал две сотни просмотров и около полторы тысячи репостов. На видео темный силуэт, появившийся за спинами работников банка, убегает куда-то влево и бесследно испаряется.
Сотрудники банка предполагают, что увиденный ими призрак принадлежит знаменитому приведению "Плачущей девушки", в существование которой верят латиноамериканцы. Часть зрителей видеоролика отнеслись к встрече с призраком скептически, предполагая возможный монтаж.
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Призрак Плачущей девушки, согласно фольклору Латинской Америки, принадлежит умершей женщине, оплакивающей собственных детей.
Работники одного из банков города Лима, расположенного в Перу, сообщили о замеченном ими призраке маленькой девочки. Видеоролик встречи с призраком был опубликован в одной из социальных сетей, где быстро приобрел вирусный характер.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Ролик был выложен 22 января, и за пару дней набрал две сотни просмотров и около полторы тысячи репостов. На видео темный силуэт, появившийся за спинами работников банка, убегает куда-то влево и бесследно испаряется.
Сотрудники банка предполагают, что увиденный ими призрак принадлежит знаменитому приведению "Плачущей девушки", в существование которой верят латиноамериканцы. Часть зрителей видеоролика отнеслись к встрече с призраком скептически, предполагая возможный монтаж.
Читайте также: Маленький китаец бросил петарду и взлетел. Видео
Призрак Плачущей девушки, согласно фольклору Латинской Америки, принадлежит умершей женщине, оплакивающей собственных детей.
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