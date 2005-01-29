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В Славянске задержали россиянина, участвовавшего в захвате города. Видео

В Славянске задержали россиянина, участвовавшего в захвате города. ВидеоПосле освобождения Славянска боевик сбежал в Донецк.

Правоохранители задержали в Славянске 43-летнего гражданина России, который в 2014 году участвовал в захвате города.

Об этом сообщили в Национальной полиции, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

"Мужчина рассказал правоохранителям, что приехал в Славянск еще до событий 2014 года, и некоторое время проживал вместе с жительницей города. Когда город захватили, он обратился к боевикам и предложил свою помощь", - говорится в сообщении.

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Уже после освобождения Славянска злоумышленник вместе с другими наемниками сбежал в Донецк, где некоторое время находился в военном лагере, расположенном на территории шахты, однако позже сбежал и оттуда.

"Боевик убежал домой, в РФ, однако ни в фейковой "ДНР", ни в собственной стране не прижился, и вернулся в Славянск. О своем прошлом он при этом якобы "забыл", - отметили в полиции.

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Сейчас в отношении боевика открытое уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет).

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 Теги: Славянск, россиянин, видео

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Сегодня, 11:00 » Автор: Богдан Процив
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