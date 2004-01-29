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Раздел: Видеоновости  
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Зрелищные кадры опасного перехвата разведчика США российским СУ-27. Видео

Зрелищные кадры опасного перехвата разведчика США российским СУ-27. ВидеоСтоит увидеть!

Истребитель пролетел в полутора метрах от самолета ВМС США.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Фокус.

Командование Военно-морских сил США в Европе разместило на своем канале в YouTube видео перехвата американского самолета-разведчика P-3 Orion российским СУ-27 в международном воздушном пространстве над Черным морем.

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Инцидент произошел 29 января. Российский истребитель пролетел в полутора метрах от американского самолета.

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 Теги: видео, США, Россия

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Сегодня, 23:03 » Автор: Наталия Невская
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