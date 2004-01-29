» » Опубликованы кадры с перехватом Россией самолета США. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Опубликованы кадры с перехватом Россией самолета США. Видео

Опубликованы кадры с перехватом Россией самолета США. ВидеоВ открытом доступе появился короткий ролик с перехватом американского самолета-разведчика над Черным морем.

Появилось видео перехвата американского самолета-разведчика российским истребителем Су-27 над Черным морем. Ролик во вторник, 30 января, был опубликован на канале пресс-службы ВМС США в Европе и Африке на YouTube, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

Так, на пятисекундной записи, сделанной с камеры самолета ЕР-3 Aries, видно, как в объективе крупным планом появляется Су-27. Он "покачивает крыльями, демонстрируя вооружение".

Читайте также: Российский историк и пропагандист подрались во время прямого эфира. Видео

"Перехват продолжался около 2 часов 40 минут", – говорится в подписи к видео.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: самолет, перехват, видео

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:44 » Автор: Богдан Процив
     1072
     0

Похожие новости по теме

Российский историк и пропагандист подрались во время прямого эфира. Видео Российский историк и пропагандист подрались во время прямого эфира. Видео

Конфликт был вызван острым противоречием во мнениях во время обсуждения вопроса является ли сталинизм болезнью.

Зрелищные кадры опасного перехвата разведчика США российским СУ-27. Видео Зрелищные кадры опасного перехвата разведчика США российским СУ-27. Видео

Стоит увидеть!

Появились кадры последствий обстрела самолета ВМС Украины Ан-26. Видео Появились кадры последствий обстрела самолета ВМС Украины Ан-26. Видео

Отчетливо видны повреждения в фюзеляже Ан-26.

Кадры падения пассажирского самолета EgyptAir. Видео Кадры падения пассажирского самолета EgyptAir. Видео

В Интернете появился ролик, предположительно снятый капитаном судна в Средиземном море.

Опубликованы кадры опасного сближения российского истребителя и самолета НАТО в небе над Балтикой. Видео Опубликованы кадры опасного сближения российского истребителя и самолета НАТО в небе над Балтикой. Видео

Су-27 приближается к самолету НАТО с правого борта на небезопасное расстояние и отходит в сторону.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх