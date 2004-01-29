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Опубликованы кадры с перехватом Россией самолета США. Видео
В открытом доступе появился короткий ролик с перехватом американского самолета-разведчика над Черным морем.
Появилось видео перехвата американского самолета-разведчика российским истребителем Су-27 над Черным морем. Ролик во вторник, 30 января, был опубликован на канале пресс-службы ВМС США в Европе и Африке на YouTube, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
Так, на пятисекундной записи, сделанной с камеры самолета ЕР-3 Aries, видно, как в объективе крупным планом появляется Су-27. Он "покачивает крыльями, демонстрируя вооружение".
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"Перехват продолжался около 2 часов 40 минут", – говорится в подписи к видео.
Появилось видео перехвата американского самолета-разведчика российским истребителем Су-27 над Черным морем. Ролик во вторник, 30 января, был опубликован на канале пресс-службы ВМС США в Европе и Африке на YouTube, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
Так, на пятисекундной записи, сделанной с камеры самолета ЕР-3 Aries, видно, как в объективе крупным планом появляется Су-27. Он "покачивает крыльями, демонстрируя вооружение".
Читайте также: Российский историк и пропагандист подрались во время прямого эфира. Видео
"Перехват продолжался около 2 часов 40 минут", – говорится в подписи к видео.
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