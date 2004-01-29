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Стали известны подробности гибели морского пехотинца в зоне АТО. Видео
Молодой военный был убит выстрелом снайпера.
На передовой от пули снайпера погиб 22-летний Артем Скупейко. Военнослужащий погиб в районе населенного пункта Талаковка во время выполнения боевых задач, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
Военный родом из Горностаевки Херсонской области.
Парень отслужил на срочной службе и пошел в морпехи. Домой его тело привезут 31 января вечером. У парня остались мама, бабушка и младшая сестра.
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30 января в штабе АТО подтвердили, что возле Водяного погиб украинский боец. "На донецком направлении из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник вел огонь по нашим позициям у Водяного на Приазовье. К сожалению, вследствие вражеского обстрела погиб военнослужащий сил АТО", – говорится в сообщении.
На передовой от пули снайпера погиб 22-летний Артем Скупейко. Военнослужащий погиб в районе населенного пункта Талаковка во время выполнения боевых задач, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
Военный родом из Горностаевки Херсонской области.
Парень отслужил на срочной службе и пошел в морпехи. Домой его тело привезут 31 января вечером. У парня остались мама, бабушка и младшая сестра.
Читайте также: Украинские военные взяли под контроль село в "серой зоне". Видео
30 января в штабе АТО подтвердили, что возле Водяного погиб украинский боец. "На донецком направлении из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник вел огонь по нашим позициям у Водяного на Приазовье. К сожалению, вследствие вражеского обстрела погиб военнослужащий сил АТО", – говорится в сообщении.
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