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В Китае строят аэропорт будущего. Видео

В Китае строят аэропорт будущего. ВидеоВ Пекине построят самый большой аэропорт в мире

аэропортК 2019 году в Пекине планируют завершить строительство крупнейшего в мире аэропорта площадью 700 000 квадратных метров. Он будет расположен в столичном районе Дасин, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.

На момент открытия у аэропорта будет четыре взлетно-посадочных полосы, но в планах строительство еще нескольких — для увеличения пропускной способности аэропорта до 100 миллионов пассажиров в год.

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Новый аэропорт станет не только самым большим в мире, но и одним из самых дорогих, его прогнозируемая стоимость составляет 13 миллиардов долларов.

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 Теги: аэропорт, Китай

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Сегодня, 11:30 » Автор: Татьяна Ларина
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