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В Китае строят аэропорт будущего. Видео
В Пекине построят самый большой аэропорт в мире
аэропортК 2019 году в Пекине планируют завершить строительство крупнейшего в мире аэропорта площадью 700 000 квадратных метров. Он будет расположен в столичном районе Дасин, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
На момент открытия у аэропорта будет четыре взлетно-посадочных полосы, но в планах строительство еще нескольких — для увеличения пропускной способности аэропорта до 100 миллионов пассажиров в год.
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Новый аэропорт станет не только самым большим в мире, но и одним из самых дорогих, его прогнозируемая стоимость составляет 13 миллиардов долларов.
аэропортК 2019 году в Пекине планируют завершить строительство крупнейшего в мире аэропорта площадью 700 000 квадратных метров. Он будет расположен в столичном районе Дасин, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
На момент открытия у аэропорта будет четыре взлетно-посадочных полосы, но в планах строительство еще нескольких — для увеличения пропускной способности аэропорта до 100 миллионов пассажиров в год.
Читайте также: Это надо видеть: в Китае строят трассу будущего
Новый аэропорт станет не только самым большим в мире, но и одним из самых дорогих, его прогнозируемая стоимость составляет 13 миллиардов долларов.
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