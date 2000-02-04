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Деревянный храм УПЦ МП сгорел во Львове. Видео

Деревянный храм УПЦ МП сгорел во Львове. Видео Одна из возможных причин пожара - поджог.

Во Львове горел деревянный Свято-Владимирский храм Украинской православной церкви Московского патриархата, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

Пламя около 2:30 ночи увидел кто-то из местных жителей и вызвал пожарных. В течение часа пожар потушили. Огонь уничтожил 100 квадраных метров перекрытия, купольную часть храма и отделки.

"На момент прибытия первого подразделения огнем была охвачена купольная часть с внутренней стороны, двери в храм были закрыты. Первоочередные наши мероприятия были на локализацию пожара", - сказал заместитель руководителя ГУ ГосЧС Украины во Львовской области Виталий Туровцев.

Спасатели говорят, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки внутри здания.

В свою очередь церковники заявляют, что это был поджог.

"Тут разбили окна и туда бросили зажигательную смесь, и оно отсюда больше всего выгорело", - сказал настоятель Свято-Владимирского храма Владимир Кузьо.

По его словам, в храме не было электричества вообще.

"У нас аккумулятор, который дает 12 вольт и который не дает возможность даже искру получить. И тот аккумулятор, когда мы выходим из церкви, мы его выключаем", - уверяет он.

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По мнению служителя, к поджогу могут быть причастны представители радикальных организаций, которые в минувшее воскресенье пикетировали богослужение и угрожали демонтировать церковь. Тогда в конфликт пришлось вмешаться полиции.

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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