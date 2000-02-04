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Деревянный храм УПЦ МП сгорел во Львове. Видео
Одна из возможных причин пожара - поджог.
Во Львове горел деревянный Свято-Владимирский храм Украинской православной церкви Московского патриархата, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
Пламя около 2:30 ночи увидел кто-то из местных жителей и вызвал пожарных. В течение часа пожар потушили. Огонь уничтожил 100 квадраных метров перекрытия, купольную часть храма и отделки.
"На момент прибытия первого подразделения огнем была охвачена купольная часть с внутренней стороны, двери в храм были закрыты. Первоочередные наши мероприятия были на локализацию пожара", - сказал заместитель руководителя ГУ ГосЧС Украины во Львовской области Виталий Туровцев.
Спасатели говорят, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки внутри здания.
В свою очередь церковники заявляют, что это был поджог.
"Тут разбили окна и туда бросили зажигательную смесь, и оно отсюда больше всего выгорело", - сказал настоятель Свято-Владимирского храма Владимир Кузьо.
По его словам, в храме не было электричества вообще.
"У нас аккумулятор, который дает 12 вольт и который не дает возможность даже искру получить. И тот аккумулятор, когда мы выходим из церкви, мы его выключаем", - уверяет он.
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По мнению служителя, к поджогу могут быть причастны представители радикальных организаций, которые в минувшее воскресенье пикетировали богослужение и угрожали демонтировать церковь. Тогда в конфликт пришлось вмешаться полиции.
Во Львове горел деревянный Свято-Владимирский храм Украинской православной церкви Московского патриархата, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
Пламя около 2:30 ночи увидел кто-то из местных жителей и вызвал пожарных. В течение часа пожар потушили. Огонь уничтожил 100 квадраных метров перекрытия, купольную часть храма и отделки.
"На момент прибытия первого подразделения огнем была охвачена купольная часть с внутренней стороны, двери в храм были закрыты. Первоочередные наши мероприятия были на локализацию пожара", - сказал заместитель руководителя ГУ ГосЧС Украины во Львовской области Виталий Туровцев.
Спасатели говорят, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки внутри здания.
В свою очередь церковники заявляют, что это был поджог.
"Тут разбили окна и туда бросили зажигательную смесь, и оно отсюда больше всего выгорело", - сказал настоятель Свято-Владимирского храма Владимир Кузьо.
По его словам, в храме не было электричества вообще.
"У нас аккумулятор, который дает 12 вольт и который не дает возможность даже искру получить. И тот аккумулятор, когда мы выходим из церкви, мы его выключаем", - уверяет он.
Читайте также: В Сети появился зрелищный трейлер нового украинского фильма. Видео
По мнению служителя, к поджогу могут быть причастны представители радикальных организаций, которые в минувшее воскресенье пикетировали богослужение и угрожали демонтировать церковь. Тогда в конфликт пришлось вмешаться полиции.
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