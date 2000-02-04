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В Сети показали тюнингованный украинский внедорожник. Видео
Очередную свою работу представил украинский доморощенный тюнер, который известен в Сети под ником Кулибин KMS.
Совсем недавно мы рассказывали о «заряженной» Славуте с турбированным движком, которая способна разгоняться до 100 км/час за 6 секунд и передвигаться со скоростью более 190 км/час. Данный автомобиль также является «детищем» Кулибина KMS, пишет Хроника.инфо со ссылкой на autodriving.net
В данный момент мастер работает над усовершенствованием хорошо известного отечественного внедорожника времен развитого социализма ЛуАЗ-969, который еще в простонародье называют «Волынь». Тюнер успел оснастить неказистую на вид машину турбированным дизельным мотором объемом 1,6 литра, после чего проверил ходовые качества автомобиля. Напомним, что на ЛуАЗ устанавливались бензиновые атмосферники объемами 0,9 и 1,2 литра. С новым мотором машина стала не только вездеходом, но и продемонстрировала отличную динамику.
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На следующем этапе украинский тюнер планирует «прокачать» экстерьер внедорожника, так что можно рассчитывать, что в скором времени внешность старенького ЛуАЗ-969 преобразится.
Совсем недавно мы рассказывали о «заряженной» Славуте с турбированным движком, которая способна разгоняться до 100 км/час за 6 секунд и передвигаться со скоростью более 190 км/час. Данный автомобиль также является «детищем» Кулибина KMS, пишет Хроника.инфо со ссылкой на autodriving.net
В данный момент мастер работает над усовершенствованием хорошо известного отечественного внедорожника времен развитого социализма ЛуАЗ-969, который еще в простонародье называют «Волынь». Тюнер успел оснастить неказистую на вид машину турбированным дизельным мотором объемом 1,6 литра, после чего проверил ходовые качества автомобиля. Напомним, что на ЛуАЗ устанавливались бензиновые атмосферники объемами 0,9 и 1,2 литра. С новым мотором машина стала не только вездеходом, но и продемонстрировала отличную динамику.
Читайте также: Во Львове показали украинский внедорожник Hunter
На следующем этапе украинский тюнер планирует «прокачать» экстерьер внедорожника, так что можно рассчитывать, что в скором времени внешность старенького ЛуАЗ-969 преобразится.
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