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Россиянин решил помыть машину котом из мести. Видео
Таким образом мужчины решили отомстить коту за то, что он запрыгнул на иномарку.
В Сети появилось видео, на котором мужчина моет автомобиль, используя вместо тряпки кота, передает Хроника.инфо со ссылкой на РИА Новости.
На записи владелец автомобиля протирает котом капот и фары автомобиля, периодически макая его в ведро с водой. Животное не пытается вырваться и лишь мяукает. Человек, снимающий происходящее на камеру, не только не попытается остановить своего приятеля, но и одобрительно шутит.
"Он аж тащится, смотри на него", — со смехом говорит автор ролика. Судя по закадровым нецензурным репликам, таким образом мужчины решили отомстить коту за то, что он запрыгнул на иномарку. По информации местных СМИ, видео было снято в Гулькевичском районе Краснодарского края.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону, правоохранительные органы проводят проверку, чтобы выяснить, действительно ли инцидент произошел на Кубани, а также установить личности участников ролика.
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В декабре прошлого года Госдума приняла законопроект об ужесточении уголовного наказания за жестокое обращение с животными вплоть до пяти лет лишения свободы. За причинение боли животному, повлекшему его увечье или смерть, можно сесть в тюрьму на три года. За те же деяния, совершенные организованной группой, предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
В Сети появилось видео, на котором мужчина моет автомобиль, используя вместо тряпки кота, передает Хроника.инфо со ссылкой на РИА Новости.
На записи владелец автомобиля протирает котом капот и фары автомобиля, периодически макая его в ведро с водой. Животное не пытается вырваться и лишь мяукает. Человек, снимающий происходящее на камеру, не только не попытается остановить своего приятеля, но и одобрительно шутит.
"Он аж тащится, смотри на него", — со смехом говорит автор ролика. Судя по закадровым нецензурным репликам, таким образом мужчины решили отомстить коту за то, что он запрыгнул на иномарку. По информации местных СМИ, видео было снято в Гулькевичском районе Краснодарского края.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону, правоохранительные органы проводят проверку, чтобы выяснить, действительно ли инцидент произошел на Кубани, а также установить личности участников ролика.
Читайте также: Россиянин поднялся на Эльбрус вместе с котом
В декабре прошлого года Госдума приняла законопроект об ужесточении уголовного наказания за жестокое обращение с животными вплоть до пяти лет лишения свободы. За причинение боли животному, повлекшему его увечье или смерть, можно сесть в тюрьму на три года. За те же деяния, совершенные организованной группой, предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
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