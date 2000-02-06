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Попугая научили блестяще читать стихи с выражением. Видео

Попугая научили блестяще читать стихи с выражением. Видео Птица рассказала наизусть стихотворение "Наша Таня громко плачет".

Очень часто братья наши меньшие не перестают удивлять. То собака, которая все понимает, словно человек. То кошка, которая изумляет своей хитростью. Или попугай, который читает стихи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

И что же тут такого? Ведь большинство попугаев разговаривают и знают достаточно слов, как для их уровня? Согласна, но этот попугайчик станет исключением.

Я всю жизнь хотела себе такую птицу, но родители отнекивались. За ним нужен был уход, а заниматься этим попросту не было кому. Все, обычно, сходились домой поздно вечером.

А как мне хотелось обучить попугая говорить какие-то смешные фразы или цитаты. Ведь знаете как бывает, когда он вставляет свое слово в самой непредсказуемой ситуации, что, обычно, вызывает море позитива.

Со временем я поняла, что это большая ответственность — иметь такую птичку. Но любить попугаев я не перестала. Именно поэтому хочу поделиться с вами видео, в котором белый попугай Кирюша читает стихи.

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Вы только послушайте как он это делает! Попугай Кирюша стал знаменитостью. Его память и дикция не могут оставить равнодушным никого! Вы только послушайте на эту выразительность и эти паузы! Потрясающе!

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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