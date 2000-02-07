Раздел: Видеоновости
Самая мощная ракета в мире успешно запущена в космос. Видео
На орбиту вышла сверхтяжёлая ракета Falcon Heavy, разработанная компанией SpaceX.
Старт был немного сдвинут по времени: вместо обещанных 20:30 состоялся в 22:45 (по киевскому времени), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.
Falcon Heavy, как сообщается на сайте SpaceX, - двухступенчатая ракета длиной 70 метров и диаметром 3,7 м. Планируется, что она будет доставлять до 64 тонн грузов на низкую опорную орбиту (около 200 км над уровнем моря), до 27 т - на геопереходную орбиту (от 200 до 35, 8000 км), а также до 17 т на Марс и 3,5 т на Плутон.
Ракета оснащена системой многократного использования маршевой ступени и боковых ускорителей. В качестве топлива используется RP-1, а окислителя - жидкий кислород. Стоимость одного запуска колеблется в районе $ 90 млн.
Читайте также: Китайцы показали летающее такси. Видео
Это самая мощная ракета в мире. Falcon Heavy взлетела с космодрома им. Джона Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида.
Старт был немного сдвинут по времени: вместо обещанных 20:30 состоялся в 22:45 (по киевскому времени), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.
Falcon Heavy, как сообщается на сайте SpaceX, - двухступенчатая ракета длиной 70 метров и диаметром 3,7 м. Планируется, что она будет доставлять до 64 тонн грузов на низкую опорную орбиту (около 200 км над уровнем моря), до 27 т - на геопереходную орбиту (от 200 до 35, 8000 км), а также до 17 т на Марс и 3,5 т на Плутон.
Ракета оснащена системой многократного использования маршевой ступени и боковых ускорителей. В качестве топлива используется RP-1, а окислителя - жидкий кислород. Стоимость одного запуска колеблется в районе $ 90 млн.
Читайте также: Китайцы показали летающее такси. Видео
Это самая мощная ракета в мире. Falcon Heavy взлетела с космодрома им. Джона Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
127
0
Оставьте свой комментарий