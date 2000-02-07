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Шокирующие кадры состояния Луганского аэропорта. Видео

Шокирующие кадры состояния Луганского аэропорта. ВидеоВ так называемой "ЛНР" показали состояние Луганского аэропорта

Здание аэропорта не уцелело. Частично остались только бетонные опоры с перекрытием. Вокруг разбросаны кирпичи, фрагменты зданий, снарядов, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Подконтрольный сепаратистам интернет-канал обнародовал видео, снятое на месте бывшего Луганского аэропорта. Ролик появился на Уoutube во вторник, 6 февраля.

Судя по видео, здание аэропорта не уцелело. Частично остались только бетонные опоры с перекрытием. Вокруг разбросаны кирпичи, фрагменты зданий, снарядов.

Также на видео показано, что частично сохранилось подсобное здание.

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Напомним, аэропорт Луганска, который контролирует так называемая ЛНР, находится в плачевном состоянии. В начале сентября 2014 года сообщалось о штурме и захвате Луганского аэропорта сепаратистами. До того времени объект контролировали украинские военные.

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 Теги: аэропорт, Луганск

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Сегодня, 00:30 » Автор: Татьяна Ларина
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