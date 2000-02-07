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Шокирующие кадры состояния Луганского аэропорта. Видео
В так называемой "ЛНР" показали состояние Луганского аэропорта
Здание аэропорта не уцелело. Частично остались только бетонные опоры с перекрытием. Вокруг разбросаны кирпичи, фрагменты зданий, снарядов, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Подконтрольный сепаратистам интернет-канал обнародовал видео, снятое на месте бывшего Луганского аэропорта. Ролик появился на Уoutube во вторник, 6 февраля.
Судя по видео, здание аэропорта не уцелело. Частично остались только бетонные опоры с перекрытием. Вокруг разбросаны кирпичи, фрагменты зданий, снарядов.
Также на видео показано, что частично сохранилось подсобное здание.
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Напомним, аэропорт Луганска, который контролирует так называемая ЛНР, находится в плачевном состоянии. В начале сентября 2014 года сообщалось о штурме и захвате Луганского аэропорта сепаратистами. До того времени объект контролировали украинские военные.
Здание аэропорта не уцелело. Частично остались только бетонные опоры с перекрытием. Вокруг разбросаны кирпичи, фрагменты зданий, снарядов, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Подконтрольный сепаратистам интернет-канал обнародовал видео, снятое на месте бывшего Луганского аэропорта. Ролик появился на Уoutube во вторник, 6 февраля.
Судя по видео, здание аэропорта не уцелело. Частично остались только бетонные опоры с перекрытием. Вокруг разбросаны кирпичи, фрагменты зданий, снарядов.
Также на видео показано, что частично сохранилось подсобное здание.
Читайте также: В Сети появились кадры луганского аэропорта во время отступления силовиков. Видео
Напомним, аэропорт Луганска, который контролирует так называемая ЛНР, находится в плачевном состоянии. В начале сентября 2014 года сообщалось о штурме и захвате Луганского аэропорта сепаратистами. До того времени объект контролировали украинские военные.
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