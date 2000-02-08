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В России на стадионе ЧМ-2018 обрушилась часть конструкции. Видео

В России на стадионе ЧМ-2018 обрушилась часть конструкции. ВидеоВ Самаре обрушился парник для поля на стадионе, который возводят для игр чемпионата мира 2018.

На стадионе Самара Арена, который будет принимать матчи чемпионата мира 2018, произошел инцидент. Там упала конструкция, которая служила парником для укладки газона, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"По всей видимости, снег под опорами растаял, и нарушилась общая геометрия конструкции. Поэтому парник свернулся. К счастью, никто не пострадал", – отметил собеседник издания 63.ru

По словам представителей областных властей, теплицу будут собирать заново. Никого из рабочих не задели падающие конструкции.

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По предварительным подсчетам, стоимость строительства стадиона Самара Арена составляет более 300 миллионов долларов. Сейчас подрядчики монтируют второй слой кровли. Другая группа рабочих занимается установкой кресел и отделкой внутренних помещений. Завершить строительство стадиона планируют в первом квартале 2018 года.

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 Теги: Россия, стадион

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Сегодня, 00:41 » Автор: Татьяна Ларина
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