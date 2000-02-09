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Впечатляющие кадры заснеженной Хортицы, снятые с высоты птичьего полета. Видео
В сети появилось видео заснеженного остова Хортица, что в Запорожье.
Местное Hromadske-zp.tv публикует ролик зимних видов, снятые с высоты птичьего полета, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua
"Мы поймали, скорее всего, последние виды заснеженной Хортицы. Чтобы такие виды повторились, придется ждать год. Но мы будем скучать по белому "одеялу", и поэтому сняли видео, чтобы не забывать эту красоту", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в Киеве пятница обещает быть снежной и температура поднимется до +2°. Также напомним, в пятницу по всей Украине ждут снегопады и дожди. На востоке пройдет снег, температура до +1°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +10°.
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На западе Украины в пятницу ожидаются снегопады. Температура до +1°. В северных областях также пройдет снег. Температура до +2°. В центре местами пройдут дожди и снег, температура до +4°.
Местное Hromadske-zp.tv публикует ролик зимних видов, снятые с высоты птичьего полета, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua
"Мы поймали, скорее всего, последние виды заснеженной Хортицы. Чтобы такие виды повторились, придется ждать год. Но мы будем скучать по белому "одеялу", и поэтому сняли видео, чтобы не забывать эту красоту", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в Киеве пятница обещает быть снежной и температура поднимется до +2°. Также напомним, в пятницу по всей Украине ждут снегопады и дожди. На востоке пройдет снег, температура до +1°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +10°.
Читайте также: Неземная красота: мир с высоты птичьего полета. Фото
На западе Украины в пятницу ожидаются снегопады. Температура до +1°. В северных областях также пройдет снег. Температура до +2°. В центре местами пройдут дожди и снег, температура до +4°.
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