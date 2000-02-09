» » Впечатляющие кадры заснеженной Хортицы, снятые с высоты птичьего полета. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Впечатляющие кадры заснеженной Хортицы, снятые с высоты птичьего полета. Видео

Впечатляющие кадры заснеженной Хортицы, снятые с высоты птичьего полета. ВидеоВ сети появилось видео заснеженного остова Хортица, что в Запорожье.

Местное Hromadske-zp.tv публикует ролик зимних видов, снятые с высоты птичьего полета, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua

"Мы поймали, скорее всего, последние виды заснеженной Хортицы. Чтобы такие виды повторились, придется ждать год. Но мы будем скучать по белому "одеялу", и поэтому сняли видео, чтобы не забывать эту красоту", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Киеве пятница обещает быть снежной и температура поднимется до +2°. Также напомним, в пятницу по всей Украине ждут снегопады и дожди. На востоке пройдет снег, температура до +1°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +10°.

Читайте также: Неземная красота: мир с высоты птичьего полета. Фото

На западе Украины в пятницу ожидаются снегопады. Температура до +1°. В северных областях также пройдет снег. Температура до +2°. В центре местами пройдут дожди и снег, температура до +4°.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Хортица, снег

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:00 » Автор: Татьяна Ларина
     856
     0

Похожие новости по теме

Впечатляющие кадры: заснеженный Киев с высоты птичьего полета. Видео Впечатляющие кадры: заснеженный Киев с высоты птичьего полета. Видео

Из-за снегопада улицы столицы стали белоснежными.

Кадры заснеженного Луцка, снятые с высоты птичьего полета. Видео Кадры заснеженного Луцка, снятые с высоты птичьего полета. Видео

В ролике показаны замок Любарта, Лютеранская кирха, костел Петра и Павла, монастырь доминиканцев, Покровская церковь.

Впечатляющие кадры марша в центре Киева, снятые с высоты птичьего полета. Видео Впечатляющие кадры марша в центре Киева, снятые с высоты птичьего полета. Видео

В акции участвовало 2,5 тысячи человек

Впечатляющие кадры: знаменитый университет Украины с высоты птичьего полета. Видео Впечатляющие кадры: знаменитый университет Украины с высоты птичьего полета. Видео

Как выглядит один из лучших университетов Украины с высоты зимой.

Впечатляющие кадры: заснеженные Карпаты с высоты птичьего полета. Видео Впечатляющие кадры: заснеженные Карпаты с высоты птичьего полета. Видео

"Снежная" и морозная атмосфера чувствуется уже с первой секунды просмотра.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх