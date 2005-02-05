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В Южной Корее построили самое темное здание в мире. Видео
Материал, из которого построено здание, поглощает 99% света.
Павильон оптических иллюзий, который является самым черным строением в мире, откроется в Пхенчхане, где проводятся зимние Олимпийские игры, в пятницу, 9 февраля. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
Как отмечается, павильон построен из материала Vantablack, который воспринимается как пустота.
Автором первого супер-черного строения стал британский архитектор Асиф Кхана.
Сообщается, что материал Vantablack является самым черным из всех известных веществ, впервые его представили ученые Национальной физической лаборатории Великобритании в 2015 году. Он выполнен из нанотрубок, расположенных на алюминиевой фольге, и, когда фотоны попадают на материал, они не отражаются, а превращаются в тепло.
Материал поглощает 99% света, из-за отсутствия отраженного цвета человеческий глаз воспринимает его как черную дыру – как будто на месте вещества ничего нет. Из-за этого объёмные предметы воспринимаются как плоские.
Павильон покрыт маленькими световыми прутьями, создающими иллюзию звездной россыпи. По задумке архитектора, он должен напоминать космос, на который смотрят с Земли – из-за визуального диссонанса будет создаваться "ошеломляющее" ощущение "бесконечного пространства".
"С расстояния конструкция похожа на вид из окна, выходящего в открытый космос. При приближении к ней это ощущение будет расти, а при входе в здание создастся впечатление, будто вас поглотило облако темноты", – говорит архитектор Асиф Кхан.
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Внутри павильона расположена просторная "водяная комната" – мультисенсорная инсталляция, которая выплескивает 25 тысяч капель воды в минуту. Капли будут течь по желобам, по которым можно ходить, а затем попадать в "озеро", которое высыхает и появляется снова, "то возвращаясь, то исчезая из поля зрения зрителя". Посетители смогут взаимодействовать с сенсорами и задавать им ритм.
Павильон оптических иллюзий, который является самым черным строением в мире, откроется в Пхенчхане, где проводятся зимние Олимпийские игры, в пятницу, 9 февраля. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
Как отмечается, павильон построен из материала Vantablack, который воспринимается как пустота.
Автором первого супер-черного строения стал британский архитектор Асиф Кхана.
Сообщается, что материал Vantablack является самым черным из всех известных веществ, впервые его представили ученые Национальной физической лаборатории Великобритании в 2015 году. Он выполнен из нанотрубок, расположенных на алюминиевой фольге, и, когда фотоны попадают на материал, они не отражаются, а превращаются в тепло.
Материал поглощает 99% света, из-за отсутствия отраженного цвета человеческий глаз воспринимает его как черную дыру – как будто на месте вещества ничего нет. Из-за этого объёмные предметы воспринимаются как плоские.
Павильон покрыт маленькими световыми прутьями, создающими иллюзию звездной россыпи. По задумке архитектора, он должен напоминать космос, на который смотрят с Земли – из-за визуального диссонанса будет создаваться "ошеломляющее" ощущение "бесконечного пространства".
"С расстояния конструкция похожа на вид из окна, выходящего в открытый космос. При приближении к ней это ощущение будет расти, а при входе в здание создастся впечатление, будто вас поглотило облако темноты", – говорит архитектор Асиф Кхан.
Читайте также: Зрелищный поединок тигровой акулы и черепахи. Видео
Внутри павильона расположена просторная "водяная комната" – мультисенсорная инсталляция, которая выплескивает 25 тысяч капель воды в минуту. Капли будут течь по желобам, по которым можно ходить, а затем попадать в "озеро", которое высыхает и появляется снова, "то возвращаясь, то исчезая из поля зрения зрителя". Посетители смогут взаимодействовать с сенсорами и задавать им ритм.
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