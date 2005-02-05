» » В Южной Корее построили самое темное здание в мире. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

В Южной Корее построили самое темное здание в мире. Видео

В Южной Корее построили самое темное здание в мире. ВидеоМатериал, из которого построено здание, поглощает 99% света.

Павильон оптических иллюзий, который является самым черным строением в мире, откроется в Пхенчхане, где проводятся зимние Олимпийские игры, в пятницу, 9 февраля. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

Как отмечается, павильон построен из материала Vantablack, который воспринимается как пустота.

Автором первого супер-черного строения стал британский архитектор Асиф Кхана.

Сообщается, что материал Vantablack является самым черным из всех известных веществ, впервые его представили ученые Национальной физической лаборатории Великобритании в 2015 году. Он выполнен из нанотрубок, расположенных на алюминиевой фольге, и, когда фотоны попадают на материал, они не отражаются, а превращаются в тепло.

Материал поглощает 99% света, из-за отсутствия отраженного цвета человеческий глаз воспринимает его как черную дыру – как будто на месте вещества ничего нет. Из-за этого объёмные предметы воспринимаются как плоские.

Павильон покрыт маленькими световыми прутьями, создающими иллюзию звездной россыпи. По задумке архитектора, он должен напоминать космос, на который смотрят с Земли – из-за визуального диссонанса будет создаваться "ошеломляющее" ощущение "бесконечного пространства".

"С расстояния конструкция похожа на вид из окна, выходящего в открытый космос. При приближении к ней это ощущение будет расти, а при входе в здание создастся впечатление, будто вас поглотило облако темноты", – говорит архитектор Асиф Кхан.

Читайте также: Зрелищный поединок тигровой акулы и черепахи. Видео

Внутри павильона расположена просторная "водяная комната" – мультисенсорная инсталляция, которая выплескивает 25 тысяч капель воды в минуту. Капли будут течь по желобам, по которым можно ходить, а затем попадать в "озеро", которое высыхает и появляется снова, "то возвращаясь, то исчезая из поля зрения зрителя". Посетители смогут взаимодействовать с сенсорами и задавать им ритм.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: здание, видео

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:25 » Автор: Богдан Процив
     336
     0

Похожие новости по теме

Зрелищный поединок тигровой акулы и черепахи. Видео Зрелищный поединок тигровой акулы и черепахи. Видео

Ролик был снят в Австралии местными жителями, плывущими на лодке.

На основе графена создан материал в 10 раз прочнее стали. Видео На основе графена создан материал в 10 раз прочнее стали. Видео

Необычный розовый материал - намного прочнее стали.

В Одессе загорелся торговый павильон. Видео В Одессе загорелся торговый павильон. Видео

Пожар случился напротив рынка "Южный".

Учёные создали самовосстанавливающийся материал. Видео Учёные создали самовосстанавливающийся материал. Видео

Он умеет восстанавливаться даже после попадания пули.

Ученые разработали материал, по которому жидкость течет вертикально. Видео Ученые разработали материал, по которому жидкость течет вертикально. Видео

Материал покрыт тысячами крошечных магнитных ворсинок.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх