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В Одессе задержали мужчину, предлагавшего полицейскому взятку. Видео

В Одессе задержали мужчину, предлагавшего полицейскому взятку. Видео Гражданин предложил заплатить 1000 долларов за закрытие уголовного дела.

В отношении мужчины начато уголовное производство по части 3 статьи 369 Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Одесской области, передаёт Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.

В сообщении отмечается: "Правонарушитель - автовладелец, которого днем ​​ранее полицейские остановили на улице города за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Придя в Управление патрульной полиции, мужчина обратился в к полицейским с предложением "решить" вопрос о непривлечении его к ответственности. За эту "услугу" он предложил полицейским денежное вознаграждение в сумме 1000 долларов США.

О полученное предложения неправомерной выгоды правоохранители сразу же доложили руководству. Сведения по данному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 369 Уголовного кодекса Украины.

Во время передачи денег, которая состоялась в помещении Управления патрульной полиции, действия злоумышленника были задокументированы работниками Следственного управления ГУНП, Одесского управления Департамента внутренней безопасности и областной прокуратуры.

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Сейчас правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Продолжается следствие."

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Сегодня, 01:18 » Автор: Евгений Шевченко
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