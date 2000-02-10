Раздел: Видеоновости
В Одессе задержали мужчину, предлагавшего полицейскому взятку. Видео
Гражданин предложил заплатить 1000 долларов за закрытие уголовного дела.
В отношении мужчины начато уголовное производство по части 3 статьи 369 Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Одесской области, передаёт Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.
В сообщении отмечается: "Правонарушитель - автовладелец, которого днем ранее полицейские остановили на улице города за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Придя в Управление патрульной полиции, мужчина обратился в к полицейским с предложением "решить" вопрос о непривлечении его к ответственности. За эту "услугу" он предложил полицейским денежное вознаграждение в сумме 1000 долларов США.
О полученное предложения неправомерной выгоды правоохранители сразу же доложили руководству. Сведения по данному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 369 Уголовного кодекса Украины.
Во время передачи денег, которая состоялась в помещении Управления патрульной полиции, действия злоумышленника были задокументированы работниками Следственного управления ГУНП, Одесского управления Департамента внутренней безопасности и областной прокуратуры.
Читайте также: Бунт начался: В «ЛНР» жены шахтеров выбивают деньги у боевиков. Видео
Сейчас правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Продолжается следствие."
В отношении мужчины начато уголовное производство по части 3 статьи 369 Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Одесской области, передаёт Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.
В сообщении отмечается: "Правонарушитель - автовладелец, которого днем ранее полицейские остановили на улице города за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Придя в Управление патрульной полиции, мужчина обратился в к полицейским с предложением "решить" вопрос о непривлечении его к ответственности. За эту "услугу" он предложил полицейским денежное вознаграждение в сумме 1000 долларов США.
О полученное предложения неправомерной выгоды правоохранители сразу же доложили руководству. Сведения по данному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 369 Уголовного кодекса Украины.
Во время передачи денег, которая состоялась в помещении Управления патрульной полиции, действия злоумышленника были задокументированы работниками Следственного управления ГУНП, Одесского управления Департамента внутренней безопасности и областной прокуратуры.
Читайте также: Бунт начался: В «ЛНР» жены шахтеров выбивают деньги у боевиков. Видео
Сейчас правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Продолжается следствие."
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
84
0
Оставьте свой комментарий