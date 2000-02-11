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Взрыв баллона выбил окна жилого дома в Петербурге. Видео

Взрыв баллона выбил окна жилого дома в Петербурге. Видео В квартире взорвался газовый баллон.

В Санкт-Петербурге 9 февраля в многоэтажном доме произошел взрыв, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Пострадали трое рабочих, они получили ожоги и контузии. «Проводилась натяжка потолков. По предварительной информации, взорвался один из газовых баллонов», — отметил собеседник агентства.

По данным МЧС, инцидент произошел по адресу: улица Репищева, 10.

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Дом сейчас строится и пока не заселен. Взрыв повредил десять оконных проемов, несущие конструкции не пострадали.

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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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