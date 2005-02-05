» » Кадры драки российских пенсионеров за курицу. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Кадры драки российских пенсионеров за курицу. Видео

Кадры драки российских пенсионеров за курицу. ВидеоПокупатели устроили битву за курицу по 47 рублей.

Сеть развеселило видео драки российских пенсионеров за курицу со скидкой в супермаркете в Рязани.

Видео опубликовала страница Mash/Мэш в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

"Ничего необычного, просто покупатели устроили битву за курицу по 47 рублей в магазине "Дикси" в Рязани", - написали там.

На видео видно как множество пенсионеров толкаются, растаскивая тушки курицы и пытаясь оттеснить других. При этом на пол падают не только ящики с товаром, но и сами тушки.

Читайте также: Укроборонпром готовит модернизацию ЗРК «Печора». Видео

Пользователи сети реагируют на ситуацию: "И ведь одни пенсионеры???? До чего же наше государство, довело свой народ", "А курица,скорее всего тухляк просроченный. До чего доводит бедность и жадность", "И очень печально,вот это показывает уровень жизни людей, т.к продукты дорогие а пенсионеру не могут позволять себе мясо купить".

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: пенсионеры, драка, видео

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:05 » Автор: Богдан Процив
     2144
     0

Похожие новости по теме

Укроборонпром готовит модернизацию ЗРК «Печора». Видео Укроборонпром готовит модернизацию ЗРК «Печора». Видео

Планируют увеличить точность наведения и поражения высокоманевренных целей.

В Днепре устроили водную битву. Видео В Днепре устроили водную битву. Видео

В состязаниях участвовали сотни человек.

Кадры массовой драки из-за туалетной бумаги Кадры массовой драки из-за туалетной бумаги "взорвали" Сеть. Видео

Жители ПАР устроили массовую потасовку в супермаркете.

Интернет Интернет "взорвали" трюки курицы и козы. Видео

Бельгийка научила козу и курицу забавным трюкам.

Рабочие устроили битву на бульдозерах. Видео Рабочие устроили битву на бульдозерах. Видео

Прибывшие на место инцидента полицейские смогли утихомирить дебоширов.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх