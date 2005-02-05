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Кадры драки российских пенсионеров за курицу. Видео
Покупатели устроили битву за курицу по 47 рублей.
Сеть развеселило видео драки российских пенсионеров за курицу со скидкой в супермаркете в Рязани.
Видео опубликовала страница Mash/Мэш в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
"Ничего необычного, просто покупатели устроили битву за курицу по 47 рублей в магазине "Дикси" в Рязани", - написали там.
На видео видно как множество пенсионеров толкаются, растаскивая тушки курицы и пытаясь оттеснить других. При этом на пол падают не только ящики с товаром, но и сами тушки.
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Пользователи сети реагируют на ситуацию: "И ведь одни пенсионеры???? До чего же наше государство, довело свой народ", "А курица,скорее всего тухляк просроченный. До чего доводит бедность и жадность", "И очень печально,вот это показывает уровень жизни людей, т.к продукты дорогие а пенсионеру не могут позволять себе мясо купить".
Сеть развеселило видео драки российских пенсионеров за курицу со скидкой в супермаркете в Рязани.
Видео опубликовала страница Mash/Мэш в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
"Ничего необычного, просто покупатели устроили битву за курицу по 47 рублей в магазине "Дикси" в Рязани", - написали там.
На видео видно как множество пенсионеров толкаются, растаскивая тушки курицы и пытаясь оттеснить других. При этом на пол падают не только ящики с товаром, но и сами тушки.
Читайте также: Укроборонпром готовит модернизацию ЗРК «Печора». Видео
Пользователи сети реагируют на ситуацию: "И ведь одни пенсионеры???? До чего же наше государство, довело свой народ", "А курица,скорее всего тухляк просроченный. До чего доводит бедность и жадность", "И очень печально,вот это показывает уровень жизни людей, т.к продукты дорогие а пенсионеру не могут позволять себе мясо купить".
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