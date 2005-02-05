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Как Илон Маск отреагировал на успешный запуск Falcon Heavy. Видео

Как Илон Маск отреагировал на успешный запуск Falcon Heavy. ВидеоВ момент отрыва ракеты от стартового стола Маск от восхищения выругался.

Первую реакцию создателя SpaceX Илона Маска на успешный старт сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy сняла и опубликовала команда канала National Geographic.

На них видно, что в момент отрыва ракеты от стартового стола Маск от восхищения выругался, а затем вместе с другими коллегами выбежал из центра управления и стал наблюдать за полетом, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

"Мать твою, эта хреновина полетела... Смотрите на нее! Это нереально!", - прокричал Маск в момент отрыва и в первые секунды после старта.

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Ракета Falcon Heavy стартовала 6 февраля и вывела в космос спорткар Маска Tesla, который спустя шесть часов был отправлен по отлетной траектории в направлении Главного пояса астероидов и орбиты Марса.

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 Теги: Илон Маск, Falcon Heavy, видео

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Сегодня, 13:38 » Автор: Богдан Процив
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