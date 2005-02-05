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Как Илон Маск отреагировал на успешный запуск Falcon Heavy. Видео
В момент отрыва ракеты от стартового стола Маск от восхищения выругался.
Первую реакцию создателя SpaceX Илона Маска на успешный старт сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy сняла и опубликовала команда канала National Geographic.
На них видно, что в момент отрыва ракеты от стартового стола Маск от восхищения выругался, а затем вместе с другими коллегами выбежал из центра управления и стал наблюдать за полетом, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
"Мать твою, эта хреновина полетела... Смотрите на нее! Это нереально!", - прокричал Маск в момент отрыва и в первые секунды после старта.
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Ракета Falcon Heavy стартовала 6 февраля и вывела в космос спорткар Маска Tesla, который спустя шесть часов был отправлен по отлетной траектории в направлении Главного пояса астероидов и орбиты Марса.
Первую реакцию создателя SpaceX Илона Маска на успешный старт сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy сняла и опубликовала команда канала National Geographic.
На них видно, что в момент отрыва ракеты от стартового стола Маск от восхищения выругался, а затем вместе с другими коллегами выбежал из центра управления и стал наблюдать за полетом, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
"Мать твою, эта хреновина полетела... Смотрите на нее! Это нереально!", - прокричал Маск в момент отрыва и в первые секунды после старта.
Читайте также: Кадры драки российских пенсионеров за курицу. Видео
Ракета Falcon Heavy стартовала 6 февраля и вывела в космос спорткар Маска Tesla, который спустя шесть часов был отправлен по отлетной траектории в направлении Главного пояса астероидов и орбиты Марса.
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