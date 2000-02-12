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В Лондоне засняли неожиданное падения ледяной глыбы с неба. Видео

В Лондоне засняли неожиданное падения ледяной глыбы с неба. Видео Кусок льда, который внезапно рухнул с небес, чуть не убил прохожего.

Посреди дня неожиданно на лондонскую улицу упал огромный кусок льда. Если бы глыба сместилась на полметра, то убила бы прохожего. К счастью, обошлось без жертв, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Специалисты пока что разбираются в вопросе, они назвали произошедшее «метеорологическим явлением». Вес льда доходил до десяти килограммов. Сперва все предположили, что глыба вывалилась из пролетающего самолета, но нет… В то время летательные судна не пролетали.

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Как рассказывают очевидцы, явление напомнило фильмы об апокалипсисе, когда неожиданно начинается невообразимое. А если подобные феномены участятся? Ученым есть над чем сейчас работать, ведь просто так ничего не происходит.

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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