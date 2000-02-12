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В Лондоне засняли неожиданное падения ледяной глыбы с неба. Видео
Кусок льда, который внезапно рухнул с небес, чуть не убил прохожего.
Посреди дня неожиданно на лондонскую улицу упал огромный кусок льда. Если бы глыба сместилась на полметра, то убила бы прохожего. К счастью, обошлось без жертв, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Специалисты пока что разбираются в вопросе, они назвали произошедшее «метеорологическим явлением». Вес льда доходил до десяти килограммов. Сперва все предположили, что глыба вывалилась из пролетающего самолета, но нет… В то время летательные судна не пролетали.
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Как рассказывают очевидцы, явление напомнило фильмы об апокалипсисе, когда неожиданно начинается невообразимое. А если подобные феномены участятся? Ученым есть над чем сейчас работать, ведь просто так ничего не происходит.
Посреди дня неожиданно на лондонскую улицу упал огромный кусок льда. Если бы глыба сместилась на полметра, то убила бы прохожего. К счастью, обошлось без жертв, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Специалисты пока что разбираются в вопросе, они назвали произошедшее «метеорологическим явлением». Вес льда доходил до десяти килограммов. Сперва все предположили, что глыба вывалилась из пролетающего самолета, но нет… В то время летательные судна не пролетали.
Читайте также: В Сети появились кадры стычки белой медведицы и моржа. Видео
Как рассказывают очевидцы, явление напомнило фильмы об апокалипсисе, когда неожиданно начинается невообразимое. А если подобные феномены участятся? Ученым есть над чем сейчас работать, ведь просто так ничего не происходит.
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