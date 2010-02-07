В Японии снегопад убил семь человек. Видео

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В Грузии и Армении выпало рекордное количество осадков для этого времени года. \ От весеннего ненастья страдают Грузия и Армения. В Ереване за сутки выпало 15 сантиметров снега, в Грузии - 25 сантиметров снега.