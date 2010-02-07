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В Японии снегопад убил семь человек. Видео

В Японии снегопад убил семь человек. ВидеоМетеорологи прогнозируют выпадение за сутки до 60-70 сантиметров снега.

В Японии в результате сильнейших снегопадов погибли семь человек, еще 73 получили травмы. Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент, в префектуре Фукуи на японском острове Хонсю в результате снегопадов погибли пять человек.

Сообщается, что 68-летний мужчина умер вследствие падения с крыши при уборке снега. Другой мужчина умер от инфаркта миокарда также после уборки снега. Еще трое погибли от отравления угарным газом, которое, как полагают, было вызвано тем, что выхлопные трубы их автомобилей были забиты снегом.

В префектуре Ниигата был обнаружен мертвым пожилой мужчина. Предположительно, он не заметил под снегом сточную канаву и упал в нее. Еще один человек погиб в префектуре Фукуока. Он развозил почту на мотоцикле, транспортное средство занесло и в него врезался грузовик. Большинство травм связано с падением при расчистке снега.

По данным метеорологов, высота снежного покрова в ряде районов префектуры Фукуи превышает 2,5 метра, в префектуре Ниигата более 1 метра.

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Снегопады, продолжавшиеся всю прошлую неделю и утихнувшие к выходным, могут вновь возобновиться ко вторнику. Метеорологи прогнозируют выпадение за сутки до 60-70 сантиметров снега.

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 Теги: снегопад, Япония, видео

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Сегодня, 13:21 » Автор: Богдан Процив
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