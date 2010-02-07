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Кадры задержания «шпиона» в Симферополе. Видео
В Симферополе ФСБ задержала гражданина Украины.
ФСБ показала, как задерживает в столице Крыма гражданина Украины Константина Давыденко, якобы собиравшего сведения деятельности частей Росгвардии и спецслужб.
Федеральная служба безопасности опубликовало видео задержания в Симферополе мужчины, которого подозревают в шпионаже в пользу Украины. Об этом в понедельник, 12 февраля, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
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Напомним, ранее сегодня сообщалось, что в Симферополе задержан гражданин Украины Константин Давыденко, который якобы собирал и передавал украинским спецслужбам сведения о деятельности частей Росгвардии и ФСБ.
ФСБ показала, как задерживает в столице Крыма гражданина Украины Константина Давыденко, якобы собиравшего сведения деятельности частей Росгвардии и спецслужб.
Федеральная служба безопасности опубликовало видео задержания в Симферополе мужчины, которого подозревают в шпионаже в пользу Украины. Об этом в понедельник, 12 февраля, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Читайте также: В Японии снегопад убил семь человек. Видео
Напомним, ранее сегодня сообщалось, что в Симферополе задержан гражданин Украины Константин Давыденко, который якобы собирал и передавал украинским спецслужбам сведения о деятельности частей Росгвардии и ФСБ.
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