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Пограничники показали пять случаев контрабанды животных. Видео

Пограничники показали пять случаев контрабанды животных. ВидеоПять самых одиозных случаях контрабанды с участием животных в прошлом году.

Государственная пограничная служба опубликовала видео, в котором рассказала о пяти самых одиозных случаях контрабанды с участием животных в 2017 году. Ролик во вторник, 13 февраля, появился на странице ведомства в соцсети Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Так, в марте 2017 года пограничники обнаружили маленького львенка, которого контрабандисты спрятали среди 2000 попугаев.

Кроме этого, в Херсонской области пограничники обнаружили браконьеров с уловом крабов, которые занесены в Красную книгу. Убытки от улова составили 9 млн гривен.

На Волыни пограничники задержали трех украинцев и грузовик с лошадьми. Контрабандисты планировали переправить скакунов в Беларусь.

Также в октябре 2017 года в международном аэропорту Борисполь правоохранители предотвратили вывоз в Объединенные Арабские Эмираты трех соколов. Пернатых нашли в багаже пассажира рейса Киев – Дубай.

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А еще один контрабандист, убегая от пограничников, потерял 12 свиней в деревянном ящике.

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 Теги: контрабанда, животные, видео

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Сегодня, 13:39 » Автор: Богдан Процив
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