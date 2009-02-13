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Пограничники показали пять случаев контрабанды животных. Видео
Пять самых одиозных случаях контрабанды с участием животных в прошлом году.
Государственная пограничная служба опубликовала видео, в котором рассказала о пяти самых одиозных случаях контрабанды с участием животных в 2017 году. Ролик во вторник, 13 февраля, появился на странице ведомства в соцсети Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Так, в марте 2017 года пограничники обнаружили маленького львенка, которого контрабандисты спрятали среди 2000 попугаев.
Кроме этого, в Херсонской области пограничники обнаружили браконьеров с уловом крабов, которые занесены в Красную книгу. Убытки от улова составили 9 млн гривен.
На Волыни пограничники задержали трех украинцев и грузовик с лошадьми. Контрабандисты планировали переправить скакунов в Беларусь.
Также в октябре 2017 года в международном аэропорту Борисполь правоохранители предотвратили вывоз в Объединенные Арабские Эмираты трех соколов. Пернатых нашли в багаже пассажира рейса Киев – Дубай.
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А еще один контрабандист, убегая от пограничников, потерял 12 свиней в деревянном ящике.
Государственная пограничная служба опубликовала видео, в котором рассказала о пяти самых одиозных случаях контрабанды с участием животных в 2017 году. Ролик во вторник, 13 февраля, появился на странице ведомства в соцсети Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Так, в марте 2017 года пограничники обнаружили маленького львенка, которого контрабандисты спрятали среди 2000 попугаев.
Кроме этого, в Херсонской области пограничники обнаружили браконьеров с уловом крабов, которые занесены в Красную книгу. Убытки от улова составили 9 млн гривен.
На Волыни пограничники задержали трех украинцев и грузовик с лошадьми. Контрабандисты планировали переправить скакунов в Беларусь.
Также в октябре 2017 года в международном аэропорту Борисполь правоохранители предотвратили вывоз в Объединенные Арабские Эмираты трех соколов. Пернатых нашли в багаже пассажира рейса Киев – Дубай.
Читайте также: На заседании Совета старейшин Еревана произошла драка. Видео
А еще один контрабандист, убегая от пограничников, потерял 12 свиней в деревянном ящике.
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