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Ураган в Пхенчхане: началась срочная эвакуация. Видео

Ураган в Пхенчхане: началась срочная эвакуация. ВидеоВ олимпийском парке в Южной Корее проводится эвакуация людей из-за обрушившегося урагана.

В Пхенчхане (Южная Корея) в олимпийском парке проходит эвакуация людей из-за начавшегося урагана. Как сообщает Корреспондент, скорость ветра продолжает усиливаться.

Вместе с тем, в организационном комитете сообщили о первых пострадавших. Также отмечается, что эта Олимпиада стала самой холодной за последние двадцать лет.

Спортсмены страдают от аномальных морозов и спасаются всеми доступными методами: пользуются специальными "согревающими" наклейками для лица, укутываются в термо-одежду.

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Отметим, что Пхенчхане уже который день наблюдается ледяной и порывистый ветер.

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 Теги: ураган, видео

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Сегодня, 14:00 » Автор: Богдан Процив
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