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Ураган в Пхенчхане: началась срочная эвакуация. Видео
В олимпийском парке в Южной Корее проводится эвакуация людей из-за обрушившегося урагана.
В Пхенчхане (Южная Корея) в олимпийском парке проходит эвакуация людей из-за начавшегося урагана. Как сообщает Корреспондент, скорость ветра продолжает усиливаться.
Вместе с тем, в организационном комитете сообщили о первых пострадавших. Также отмечается, что эта Олимпиада стала самой холодной за последние двадцать лет.
Спортсмены страдают от аномальных морозов и спасаются всеми доступными методами: пользуются специальными "согревающими" наклейками для лица, укутываются в термо-одежду.
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Отметим, что Пхенчхане уже который день наблюдается ледяной и порывистый ветер.
В Пхенчхане (Южная Корея) в олимпийском парке проходит эвакуация людей из-за начавшегося урагана. Как сообщает Корреспондент, скорость ветра продолжает усиливаться.
Вместе с тем, в организационном комитете сообщили о первых пострадавших. Также отмечается, что эта Олимпиада стала самой холодной за последние двадцать лет.
Спортсмены страдают от аномальных морозов и спасаются всеми доступными методами: пользуются специальными "согревающими" наклейками для лица, укутываются в термо-одежду.
Читайте также: На ферме в Малайзии родился козленок-мутант. Видео
Отметим, что Пхенчхане уже который день наблюдается ледяной и порывистый ветер.
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