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Американцы разглядели живую птицу на кадрах высадки на Луну. Видео
Предположительный вид птицы - орёл или стервятник.
На видеохостинге YouTube появилась необычная запись: вырезка из одного документального фильма НАСА о Луне, на котором заметили странное движение со стороны некоторой горы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Авторы видеоролика увеличили кадр. Сперва они предположили, что камера засняла падающий метеорит либо какой-то объект, связанный с деятельностью астронавтов. Однако при более детальном анализе у странного объекта заметили крылья. Создание внешне не напоминало пришельцев или т.п., оно больше было похоже на обычную птицу.
Нет, это не птица летала на Луне, как могли бы многие подумать, а просто факт наглого обмана: американцы не высаживались на наш природный спутник, фильм — обычная постановка. Так, всем известную высадку на Луну могли снять в пустыне штата Аризона.
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В принципе, соперничество с Советским Союзом могло вынудить Америку пойти на обман. Автор видеоролика Chad H. не смог точно определить вид птицы, скорее, это был орел либо стервятник.
На видеохостинге YouTube появилась необычная запись: вырезка из одного документального фильма НАСА о Луне, на котором заметили странное движение со стороны некоторой горы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Авторы видеоролика увеличили кадр. Сперва они предположили, что камера засняла падающий метеорит либо какой-то объект, связанный с деятельностью астронавтов. Однако при более детальном анализе у странного объекта заметили крылья. Создание внешне не напоминало пришельцев или т.п., оно больше было похоже на обычную птицу.
Нет, это не птица летала на Луне, как могли бы многие подумать, а просто факт наглого обмана: американцы не высаживались на наш природный спутник, фильм — обычная постановка. Так, всем известную высадку на Луну могли снять в пустыне штата Аризона.
Читайте также: Свет с небес: над Филлипинами наблюдали странное явление. Видео
В принципе, соперничество с Советским Союзом могло вынудить Америку пойти на обман. Автор видеоролика Chad H. не смог точно определить вид птицы, скорее, это был орел либо стервятник.
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