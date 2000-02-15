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Американцы разглядели живую птицу на кадрах высадки на Луну. Видео

Американцы разглядели живую птицу на кадрах высадки на Луну. Видео Предположительный вид птицы - орёл или стервятник.

На видеохостинге YouTube появилась необычная запись: вырезка из одного документального фильма НАСА о Луне, на котором заметили странное движение со стороны некоторой горы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Авторы видеоролика увеличили кадр. Сперва они предположили, что камера засняла падающий метеорит либо какой-то объект, связанный с деятельностью астронавтов. Однако при более детальном анализе у странного объекта заметили крылья. Создание внешне не напоминало пришельцев или т.п., оно больше было похоже на обычную птицу.

Нет, это не птица летала на Луне, как могли бы многие подумать, а просто факт наглого обмана: американцы не высаживались на наш природный спутник, фильм — обычная постановка. Так, всем известную высадку на Луну могли снять в пустыне штата Аризона.

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В принципе, соперничество с Советским Союзом могло вынудить Америку пойти на обман. Автор видеоролика Chad H. не смог точно определить вид птицы, скорее, это был орел либо стервятник.

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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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NIJ  
Сегодня, 00:59

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