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Раздел: Видеоновости  
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В Киеве произошел масштабный прорыв водопровода. Видео

В Киеве произошел масштабный прорыв водопровода. ВидеоВ результате аварии образовалось "озеро".

В четверг, 15 февраля, на улице Лятошинского в Голосеевском районе столицы произошел масштабный прорыв водопровода.

Об этом сообщили в сообществе Киев Оперативный, опубликовав видео с места происшествия, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

"Сорвало асфальт водой возле "Космо" на Лятошинского. За час район превратился в озеро", - говорится в сообщении.

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Как видно на опубликованных кадрах, в результате аварии образовалось "озеро", которое затопило проезжую часть, из-за чего водителям приходится преодолевать этот участок по тротуару.

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 Теги: прорыв, вода, видео

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Сегодня, 13:50 » Автор: Богдан Процив
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