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В Киеве произошел масштабный прорыв водопровода. Видео
В результате аварии образовалось "озеро".
В четверг, 15 февраля, на улице Лятошинского в Голосеевском районе столицы произошел масштабный прорыв водопровода.
Об этом сообщили в сообществе Киев Оперативный, опубликовав видео с места происшествия, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
"Сорвало асфальт водой возле "Космо" на Лятошинского. За час район превратился в озеро", - говорится в сообщении.
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Как видно на опубликованных кадрах, в результате аварии образовалось "озеро", которое затопило проезжую часть, из-за чего водителям приходится преодолевать этот участок по тротуару.
В четверг, 15 февраля, на улице Лятошинского в Голосеевском районе столицы произошел масштабный прорыв водопровода.
Об этом сообщили в сообществе Киев Оперативный, опубликовав видео с места происшествия, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
"Сорвало асфальт водой возле "Космо" на Лятошинского. За час район превратился в озеро", - говорится в сообщении.
Читайте также: Кадры стрельбы в американской школе. Видео
Как видно на опубликованных кадрах, в результате аварии образовалось "озеро", которое затопило проезжую часть, из-за чего водителям приходится преодолевать этот участок по тротуару.
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