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В Сети показали первое в 2018 году солнечное затмение. Видео

В Сети показали первое в 2018 году солнечное затмение. ВидеоЧастичное солнечное затмение, которое жители Земли смогли наблюдать в четверг, 15 февраля, началось в 22:52 по киевскому времени.

Увидеть явление вживую можно будет только на юге Южной Америки и с территории Антарктиды, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Статус

Затмение 15 февраля можно назвать по-настоящему важным событием по целому ряду причин. Одна из них состоит в том, что оно совпадет с началом нового года по восточному календарю – Года Желтой Собаки, еще одна – особые «кармические встречи», говорит астролог Влад Росс.

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Все же самое главное отличие этого затмения от всех остальных состоит в том, что оно «открывает дороги», подчеркнул маг ведической традиции Игорь Мехеда.







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 Теги: затмение, солнечное затмение

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Сегодня, 00:41 » Автор: Татьяна Ларина
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