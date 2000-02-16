В Сети показали первое в 2018 году солнечное затмение. Видео

Частичное солнечное затмение, которое жители Земли смогли наблюдать в четверг, 15 февраля, началось в 22:52 по киевскому времени.



Увидеть явление вживую можно будет только на юге Южной Америки и с территории Антарктиды, пишет



Затмение 15 февраля можно назвать по-настоящему важным событием по целому ряду причин. Одна из них состоит в том, что оно совпадет с началом нового года по восточному календарю – Года Желтой Собаки, еще одна – особые «кармические встречи», говорит астролог Влад Росс.



Читайте также: В Сети показали уникальное солнечное затмение. Видео



Все же самое главное отличие этого затмения от всех остальных состоит в том, что оно «открывает дороги», подчеркнул маг ведической традиции Игорь Мехеда.















Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Увидеть явление вживую можно будет только на юге Южной Америки и с территории Антарктиды, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Статус Затмение 15 февраля можно назвать по-настоящему важным событием по целому ряду причин. Одна из них состоит в том, что оно совпадет с началом нового года по восточному календарю – Года Желтой Собаки, еще одна – особые «кармические встречи», говорит астролог Влад Росс.Все же самое главное отличие этого затмения от всех остальных состоит в том, что оно «открывает дороги», подчеркнул маг ведической традиции Игорь Мехеда.



