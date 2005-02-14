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Террорист рассказал о планах РФ на востоке Украины. Видео
Кроме того, террорист рассказал о боях с "батальоном рабовладельцев ВСУ".
Российский террорист Николай Козицын уверен, что Россия не бросит Донбасс из-за родственных связей лидеров РФ.
Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ, Козицин заявил, что на Донбассе живут родственники Путина, Лаврова и "многих министров, замминистров и тому подобное". Родственники на Донбассе есть и у террориста.
"У меня там братья живут, у меня племянники там живут. И мы пришли их защищатьт с казаками и добровольцами из России, Сербии и с многих стран мира - с Анголы приехали ребята, которые были православные и крещеные", - рассказывает Козицин.
Кроме того, террорист рассказал о боях с "батальоном рабовладельцев ВСУ".
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"Ванька, возьми 5-7 крепких девок и штуки четыре мужика батраками, чтобы они работали, и присмотри хороший выгон для коров", - цитирует террорист для достоверности "изъятую записку" у одного из бойцов "батальоном рабовладельцев".
Российский террорист Николай Козицын уверен, что Россия не бросит Донбасс из-за родственных связей лидеров РФ.
Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ, Козицин заявил, что на Донбассе живут родственники Путина, Лаврова и "многих министров, замминистров и тому подобное". Родственники на Донбассе есть и у террориста.
"У меня там братья живут, у меня племянники там живут. И мы пришли их защищатьт с казаками и добровольцами из России, Сербии и с многих стран мира - с Анголы приехали ребята, которые были православные и крещеные", - рассказывает Козицин.
Кроме того, террорист рассказал о боях с "батальоном рабовладельцев ВСУ".
Читайте также: В Киеве женщины с детьми перебежали через шестиполосную дорогу. Видео
"Ванька, возьми 5-7 крепких девок и штуки четыре мужика батраками, чтобы они работали, и присмотри хороший выгон для коров", - цитирует террорист для достоверности "изъятую записку" у одного из бойцов "батальоном рабовладельцев".
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