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Белорусский умелец создал внедорожник, работающий на дровах. Видео

Белорусский умелец создал внедорожник, работающий на дровах. ВидеоВнедорожник может ездить как на экологически чистом топливе – дровах, так и на традиционном бензине.

Белорусский умелец и любитель бездорожья создал внедорожник УАЗ с газогенераторной установкой, которая прикреплена к автомобилю сзади, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream

Она питается газом ДВС и по заявлению автора на 100 километров ему надо всего 20 килограмм дров. Впрочем, засыпать в установку можно и шишки.

В остальном УАЗ остался в прежнем исполнении, а именно то же 2,4 литровый мотор и трансмиссия с полным приводом.

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Разработку газогенераторной установки умелец делал сам, причем все расчеты разработчик проводил самостоятельно, как и собирал ее.

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 Теги: внедорожник, дрова

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Сегодня, 13:40 » Автор: Татьяна Ларина
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