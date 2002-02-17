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Белорусский умелец создал внедорожник, работающий на дровах. Видео
Внедорожник может ездить как на экологически чистом топливе – дровах, так и на традиционном бензине.
Белорусский умелец и любитель бездорожья создал внедорожник УАЗ с газогенераторной установкой, которая прикреплена к автомобилю сзади, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Она питается газом ДВС и по заявлению автора на 100 километров ему надо всего 20 килограмм дров. Впрочем, засыпать в установку можно и шишки.
В остальном УАЗ остался в прежнем исполнении, а именно то же 2,4 литровый мотор и трансмиссия с полным приводом.
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Разработку газогенераторной установки умелец делал сам, причем все расчеты разработчик проводил самостоятельно, как и собирал ее.
Белорусский умелец и любитель бездорожья создал внедорожник УАЗ с газогенераторной установкой, которая прикреплена к автомобилю сзади, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Она питается газом ДВС и по заявлению автора на 100 километров ему надо всего 20 килограмм дров. Впрочем, засыпать в установку можно и шишки.
В остальном УАЗ остался в прежнем исполнении, а именно то же 2,4 литровый мотор и трансмиссия с полным приводом.
Читайте также: Украинец создал трактор, который ездит на дровах. Видео
Разработку газогенераторной установки умелец делал сам, причем все расчеты разработчик проводил самостоятельно, как и собирал ее.
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