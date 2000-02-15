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Серебряков рассказал о национальной идее России. Видео

Серебряков рассказал о национальной идее России. ВидеоПо мнению артиста, люди там все еще живут прошлым.

Российский актер Алексей Серебряков в интервью с журналистом Юрием Дудей рассказал о национальной идее России. Видео беседы было опубликовано на YouTube-канале вДудь и успело собрать за сутки почти два миллиона просмотров, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Если отъехать на 30, 50, 70 километров от Москвы, многие элементы с 1990-х годов вы увидите. До сих пор ни знания, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не является национальной идеей. Национальной идеей являются сила, наглость и хамство", - отметил актер.

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 Теги: Серебряков, Россия, видео

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Сегодня, 14:00 » Автор: Богдан Процив
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