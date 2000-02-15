Раздел: Видеоновости
Серебряков рассказал о национальной идее России. Видео
По мнению артиста, люди там все еще живут прошлым.
Российский актер Алексей Серебряков в интервью с журналистом Юрием Дудей рассказал о национальной идее России. Видео беседы было опубликовано на YouTube-канале вДудь и успело собрать за сутки почти два миллиона просмотров, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Если отъехать на 30, 50, 70 километров от Москвы, многие элементы с 1990-х годов вы увидите. До сих пор ни знания, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не является национальной идеей. Национальной идеей являются сила, наглость и хамство", - отметил актер.
Читайте также: В Индонезии продолжает бушевать вулкан. Видео
Российский актер Алексей Серебряков в интервью с журналистом Юрием Дудей рассказал о национальной идее России. Видео беседы было опубликовано на YouTube-канале вДудь и успело собрать за сутки почти два миллиона просмотров, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Если отъехать на 30, 50, 70 километров от Москвы, многие элементы с 1990-х годов вы увидите. До сих пор ни знания, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не является национальной идеей. Национальной идеей являются сила, наглость и хамство", - отметил актер.
Читайте также: В Индонезии продолжает бушевать вулкан. Видео
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
130
0
Оставьте свой комментарий